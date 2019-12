Prima gara stagionale in trasferta per la compagine cosentina dell’Asd Anzianotti Nuoto Master ed un ottimo secondo posto conquistato al “6° Trofeo Flegreo” nella piscina del complesso sportivo PalaTrincone a Monterusciello – Pozzuoli

.

POZZUOLI (NA) – Le gare si sono svolte nei giorni 30 Novembre e 1° Dicembre, e hanno visto la partecipazione di 57 squadre provenienti da tutte le regioni del centro Italia con oltre 500 atleti. La manifestazione è stata sapientemente organizzata dalla Società Sporting Club Flegreo con la direzione tecnica dell’ex azzurro delfinista Francesco Vespe ed in collaborazione con la società Eventualmente – Eventi & Comunicazione nella piscina coperta di 25 m e suddivisa in 8 corsie. I master cosentini, allenati dal team di tecnici formato da Giovanni Mazzuca, Daniele Maletta e supportati dal preparatore atletico Daniele Tenuta, hanno superato nel migliore dei modi il primo vero test agonistico della stagione.

Due giorni di gare nella trasferta partenopea, durante i quali gli “Anzianotti” del team del presidente Caccuri Baffa, hanno dato dimostrazione delle loro elevate capacità tecniche anche contro squadre ben più blasonate. Grande soddisfazione è stata espressa dal Vice Presidente degli Anzianiotti Pierluigi De Benedittis, il quale ha confermato che la qualità dei risultati raggiunti è il frutto di un lavoro costante di tutti gli atleti a conferma dei sacrifici fatti quotidianamente. Un weekend, quello della compagine cosentina, interamente dedicato alla memoria del giovane atleta di Sellia Marina (CZ) Sergio Mirante prematuramente scomparso soltanto un mese a soli 30 anni fa e tesserato da poco con gli Anzianotti. Ricchissimo il bottino di medaglie conquistate dagli Anzianotti, 34 in totale e ben 3 record regionali battuti.

Il medagliere di sabato 30 novembre:

Giovanni Mazzuca (M30) medaglia d’oro nei 50 dorso. Medaglia d’argento e record regionale per Angela De luca (M30) nei 400 stile. Ancora argento per Natalino Imbrogno (M40) e Gaspare Cerzoso (M30) 50 rana, Martina Borruto (M30) nei 50 dorso. Medaglia di bronzo conquistata da Francesco Verre (M 30) nei 50 dorso, da Aldo Gimigliano (M45) nei 50 rana, Domenico Sapia (M55) nei 200 stile.

Staffette: medaglia d’argento nella 4×50 mista/mista (Mazzuca – Cerzoso – De Luca – Borruto) e medaglia di bronzo nella staffetta 4×50 stile/mista (Cerzoso – Borruto – De Luca – Mazzuca).

Il medagliere di domenica 1 dicembre:

Medaglia d’oro per Vincenza Rossi (M60) nei 50 delfino e nei 50 stile, Simone Sacco (M40) e Marco Allori (M35) 100 dorso, Massimo Montimurro nei 50 delfino. Medaglia d’argento per Angela De luca (M30) nei 50 stile e record regionale, Giovanni De Maria (M25) nei 100 misti, Giulia Guido nei 50 stile e nei 100 misti, Alfonso Armini (M50) nei 50 delfino. Medaglia di bronzo per Giovanni De Maria (M30) nei 50 stile, Aldo Trecroci (M60) nei 100 misti, Francesca Bilotta (M45) nei 50 stile e nei 100 misti, Raffaele Zinno (M3) nei 200 rana e Massimo Montimurro (M40) nei 50 stile.

Staffette: medaglia d’oro nella 4×50 maschi 160-199 (Allori – Imbrogno – Montimurro – Armini). Medaglia d’argento nella 4×50 stile femmine 160-199 (Guido – Bilotta – Borruto – Rossi), nella 4×50 mista femmine 160-199 con record regionale (Bilotta – Guido – De Luca – Rossi), nella 4×50 stile maschi 100-119 (De Maria – Verre – Mazzuca – Cerzoso) e nella 4×50 maschi (Verre – De Maria – Mazzuca -Cerzoso). Medaglia di bronzo nella 4×50 stile 160-199 (Allori – Imbrogno – Montimurro – Armini).