SerieA8 Cosenza, volano Bologna e Parma. In A2 é lotta tra Roma e Frosinone

Vincono le squadre di testa. Bologna, Parma e Frosinone e mantengono invariati i distacchi mentre il Palermo batte il Milan e si tiene in scia delle prime. In A2 cadono Samp e Perugia. In vetta guidano Frosinone e Roma

.

COSENZA – Conclusa anche la sesta giornata che non ha visto grossi sussulti in vetta alle classifiche in A1 e A2 anche se non sono mancate le sorprese, sopratutto nella seconda divisione. Partiamo dalla massima serie dove ha aperto la giornata l’incontro tra Torino e Parma. I ducali confermano il momento di forma strepitosa e travolgono l’avversario vincendo 7-1, con Mirabelli e Bacilieri sugli scudi autori entrambi di una doppietta. Match piacevole ed equilibrato quello andato in scena tra Palermo e Milan. Dopo un primo tempo di studio, terminato 1-1, nella ripresa i rosanero affondano il colpo e grazie ad una bella tripletta di Mancuso, conquistano la vittoria nel 4-2 finale. Il Cagliari conquista i primi tre punti battendo il Crotone dopo un rocambolesco 5-4, partita combattuta ed incerta fino al sessantesimo.

Il Sassuolo travolge 7-1 un irriconoscibile Lazio, squadra tanto solida e compatta negli scorsi campionati quanto fragile e inconcludente in questo; i nero verdi d’altro canto si mostrano volitivi e determinati, andando a segno con sette giocatori diversi. Passivo ancora più pesante per il Verona travolto dalla Fiorentina, che vince con un roboante 8-1 e un Segreti in grande spolvero, autore di ben quattro reti. Chiude la giornata il match tra le due squadre protagoniste degli scorsi campionati del Serie A8, Bologna e Napoli. I partenopei non sembrano riuscire a tenere il passo delle prime ed infatti resistono solo un tempo all’avversario, tenendo il risultato sulll’1-1; Nella ripresa la capolista sale in cattedra, segna due reti per il 3-1 conclusivo, conquistando i tre punti che le permettono di conservare il primato in classifica.

Serie A2

Se in A1 i risultati hanno confermato i pronostici della vigilia, la seconda lega regala molte sorprese e risultati inaspettati. Il Perugia capolista cade per mano di una bella Atalanta, il risultato è 3-2 per i neroazzurri ma le reti potevano essere di più per entrambe le compagini. L’Inter non conferma i progressi mostrati nell’ultima partita e contro il Pescara incorre nella quinta sconfitta stagionale, inutile la doppietta di Greco nel 4-2 finale. Prosegue la marcia del Frosinone nella conquista della promozione, a farne le spese in questa giornata è il Venezia, sconfitto con un netto 4-1 da Federico and Co. Seconda sconfitta consecutiva per la Sampdoria, arrivata nell’attesissimo derby della Lanterna: 4-2 il risultato finale con Marsicano protagonista e autore di una doppietta. Con le triplette di Capobianco e Marsicano la Roma tavolge 7-1 una timida Spal e vola in classifica in coppia con il Frosinone. Chiude la giornata il match tra Brescia ed Entella, la Virtus conquista la seconda vittoria consecutiva battendo 3-1 le rondinelle ultime in classifica.