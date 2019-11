FOTO – Trofeo Marina Yacht Tropea, en plein del Centro Velico Lampetia di Cetraro

Buona la prima (regata) per il Centro Velico Lampetia. Nella gara disputata a Tropea sbaraglia gli avversari piazzando cinque barche nei primi cinque posti della classifica generale del campionato

.

TROPEA (VV) – Una giornata da incorniciare quella del 10 novembre, per l’associazione sportiva del Tirreno cosentino che ha dominato la prima prova di Campionato sul difficile campo allestito lungo la Costa degli Dei. Ottima la prestazione del Mylius 11E25 Hydra (Black Sails), abilmente condotto da un Franz Burza in splendida forma che, coadiuvato da un equipaggio affiatato, ha tagliato la linea di arrivo in prima posizione assoluta. Secondo posto per Ariel di Sandro Fabiano che guadagna così il primo posto nella categoria Gran Crociera gruppo A. Nella classe Cruiser Racer si è imposta Strega Rossa dell’armatore Sergio Marini, ottenendo il terzo posto assoluto. Quarta Tamata, di Alfonso Coscarella, che vince nella categoria Gran Crociera B. Quinta posizione assoluta per Eta Beta di Pierre Pommois, che occupa il secondo posto in Gran Crociera B. Ottimo esordio in regata per Asch di Francesco Converso, con un settimo posto generale e un secondo di categoria (Gran Crociera A). A chiudere la classifica delle imbarcazioni del CVL, Barbuda di Gianni Turco.

Grandi assenti di giornata Damanhur, dei forti padroni di casa Monteleone/Ferrone, e gli equipaggi di Splash e Baronesa che, con la loro presenza in acqua, avrebbero sicuramente alzato sia livello tecnico che agonistico della competizione organizzata dal Circolo Velico Santa Venere di Vibo.

Un elogio va al Comitato di Regata che, con non poche difficoltà, è riuscito a garantire la regolarità della competizione. Le condizioni meteo marine, infatti, non erano delle più agevoli da gestire. Il mare formato, con onde di oltre due metri, e il vento che nella prima parte soffiava con un’intensità di oltre 15 nodi, ha impegnato giuria ed equipaggi in gara che hanno dovuto compiere due giri lungo un percorso cosiddetto a bastone. Si tratta di un campo di regata costituito da due boe, una da passare controvento, l’altra con il vento in poppa. Lungo il primo bordo (di bolina) le barche hanno navigato sbandate, con il mare impetuoso che veniva infilato dalle prue, mente al ritorno si sono lasciate accompagnare dalle potenti onde, sfruttando le grandi vele di prua issate per navigare con il vento in poppa.

Grande spettacolo per i visitatori, che hanno seguito la sfida dalla spiaggia e dal belvedere, e una buona dose di adrenalina per i tanti equipaggi che hanno preso parte alla prima prova del campionato di vela d’altura – valevole per il Trofeo Marina Yacht Tropea – al momento dominato dal velico di Cetraro.

LE FOTO DELLA REGATA