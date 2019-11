SerieA8 Cosenza, in A1 guida sempre il Bologna. In A2 poker di squadre in vetta

Dopo cinque giornate prosegue la corsa del Bologna tallonato dal Parma staccato di un solo punto e candidato al ruolo di principale avversario per il titolo. In A2 è bagarre: dopo la sconfitta della Samp, sono ben quattro le squadre a pari punti in vetta

.

COSENZA – Conclusa anche la quinta giornata del campionato di Serie A8. Partiamo come sempre dalla massima serie. Dopo la brutta sconfitta subita per mano del Parma, il Palermo torna alla vittoria, battendo 2-0 il Crotone grazie alle reti di Iemma nel primo tempo e Saporito nel secondo. Nonostante una buona partita i rossoblu non riescono a concretizzare e devono rimandare l’appuntamento con la vittoria. Vittoria di misura del Napoli sul Torino arrivata nei minuti finali, dopo un incontro combattuto ed equilibrato. Primo tempo terminato in parità grazie alle reti di Guzzo (NAP) e Nigro (TOR) mentre la rete della vittoria partenopea arriva negli ultimi dieci minuti della ripresa e porta la firma di Mirabelli.

L’incontro più bello della giornata è sicuramente quello andato in scena tra Milan e Lazio terminato 4-3 per i rossoneri. Primo tempo ben gestito dal Milan che riesce a segnare due reti con Ceci e Nocito, mentre i laziali sciupano diverse occasioni. Nella ripresa l’attacco biancoceleste prende la mira e pareggia in pochi minuti con Manna Gi. e Ripoli. Ma il Milan non ci sta e si riporta sopra di due reti con Fuoco e Morrone. Nei minuti finali forcing della Lazio che accorcia alla mezz’ora con il solito Manna Gi. ma non riesce a segnare la quarta rete.

Il Parma batte con un tennistico 6-0 un Cagliari rinunciatario e tiene il passo della capolista Bologna.. Dopo i primi minuti di equilibrio la sblocca Rizzo, seguito da Bacilieri e Costabile. Nella ripresa di nuovo Bacilieri, Mrabelli e Spadafora fissano il risultato finale.

Il Bologna batte 3-1 il Verona e mantiene la testa della classifica. A dispetto del risultato i campioni in carica faticano a segnare nel primo tempo, terminato 1-1 con reti di Morrone (BOL) e un’autorete. Nella ripresa gli scaligeri calano ed i rossoblu conquistano la vittoria andando a segno con Maione e Bozzo. Seconda sconfitta consecutiva infine per la Fiorentina superata da un Sassuolo brillante, a pari punti con il Milan, e lanciato all’inseguimento delle squadre di testa. Partita controllata dal primo minuto dai neroverdì che all’intervallo sono già sul 3-1, Il tabellino marcatori completo è il seguente: Cennerazzo S. (SAS) Cipparrone (SAS) Rossi (SAS) DeGiovanni (FIO) Cennerazzo S. (SAS) Magnelli (SAS) Consoli (FIO). Da segnalare che il Sassuolo è l’unica squadra insieme al Bologna ancora imbattuta.

Serie A2

Giornata di prime volte nel girone cadetto. La capolista subisce la prima sconfitta stagionale ai danni di un Frosinone in forma strepitosa. Finisce 3-1 per i ciociari che rispondono con la rete di Pignataro all’iniziale vantaggio blucerchiato di Vigna, nella ripresa le reti di Mandaglio e Federico regalano i tre punti ai gialloblù che raggiungono la Samp in testa alla classifica. Prima vittoria per Inter e Entella che battono rispettivamente Genoa e Pescara. L’Inter batte il Genoa 5-4 al termine di un incontro spettacolare e combattuto, le reti dell’incontro sono segnate nell’ordine da Giordano (INT) Fazio (INT) Mancuso (GEN) Marsicano (GEN) Giordano (INT) Fazio (INT) Pellegrino (INT) Greco (GEN) Mancuso (GEN). Tra Entella e Pescara finisce 3-2 con reti di Rossi (ENT) Sicilia (PES) Covello (PES) Ruffolo (ENT) Bilotta (ENT).



Negli altri incontri, il Perugia batte nettamente la Spal per 3-1 grazie alla doppietta di Amato ed alla rete di Rendace, per la Spal segna Mancuso. La Roma riesce ad avere la meglio di un ottimo Brescia grazie alle reti di Capobianco e Beltrano, quest’ultima arrivata allo scadere dopo il temporaneo pareggio di Costanzo. Con queste vittorie Perugia e Roma appaiano Frosinone e Sampdoria in testa alla classifica. Chiude la giornata la netta vittoria dell’Atalanta sul Venezia, i nerazzurri vincono 5-2 andando a segno con cinque giocatori diversi (Occhiuto, Crescibene, Cordò, LoFeudo e Reda) e tengono il passo delle prime seppur staccati di due punti. Per il Venezia un brutta sconfitta, la seconda consecutiva dopo la goleada subita dalla Samp nella scorsa giornata.