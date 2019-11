Un tempo ciascuno, Francavilla Rende finisce in parità. A Collocolo risponde Vázquez

Finisce 1 a 1 un match intenso e con tante occasioni. Sblocca Collocolo al 26′ con un colpo di testa sotto porta. Nella ripresa risponde la Virtus che pareggia con un rigore trasformato da Vázquez. Nel finale occasioni per Baclet e Morselli

.

FRANCAVILLA FONTANA (BR) – Torna a far punti il Rende che dopo lo scivolone interno contro il Monopoli strappa un pari meritato in casa della Virtus Francavilla dell’ex Bruno Trocini. Partita bella e avvincente, con un tempo ciascuno e tante occasioni sopratutto nel finale. Dopo un goal annullato a Scimia per posizione di fuorigioco, è proprio l’ex giocatore della Virtus Francavilla Collocolo a portare avanti il Rende. L’ex calciatore del Cosenza incorna di testa sul secondo palo un preciso cross di Rossini che poco dopo prova a uccellare Costa con un tocco morbido che esce di poco sopra la traversa. I biancorossi giocano a tutto campo, provando ad inaridire le fonti di gioco della Virtus Francavilla che si rende pericolosa con un destro fuori di Mastropietro e una punizione velenosa di Marino.

La ripresa però è tutta della Virtus Francavilla che che si rende subito pericolosa con l‘incursione di Perez bloccata dal doppio intervento di Savelloni e poi con lo scatenato Vázquez che va vicino al bersaglio con una conclusione in diagonale. Al 63′ i pugliesi trovano il pareggio con un calcio di rigore fischiato dal signor Angelucci di Foligno per un presunto tocco di mani in area di Rossini che scatena le proteste dei biancorossi. Sul dischetto si presenta dischetto Vázquez che trova l’angolo giusto. Trocini butta nella mischia Baclet che di testa va vicino al bersaglio grosso. Ma anche il Rende ha la sua grande occasione nel finale con un gran tiro di Morselli che chiama Costa alla grandissima parata in angolo.

Foto Miglietta

——————————————————————————————————————–

Marcatori: 26’ Collocolo, 63’ Vázquez

Virtus Francavilla (3-5-2): Costa, Tiritiello, Gigliotti (76’ Marozzi), Bovo, Vázquez, Perez (76’ Baclet), Mastropietro (61 Zenuni), Albertini, Caporale, Marino (46’ Nunziella), Sparandeo

Panchina: Sottoriva, Polussi, Zenuni, Baclet, Puntoriere, Nunzella, Marozzi.

Allenatore: Bruno Trocini

Rende Calcio (4-3-3): Savelloni, Collocolo (60’ Origlio), Loviso, Vivacqua (80’ Morselli), Rossini, Bruno (66’ Ampollini), Scimia, Blaze (60’ Ndiaye), Nossa, Murati, Vitofrancesco

Panchina: Palermo, Maiorano, Ampollini, Cipolla, Origlio, Libertazzi, Godano, Morselli, Ndiaye, Soomets, Drkusic.

Allenatore: Guardia

Arbitro: Signor Luca Angelucci di Foligno

Assistenti: Signor Mircocarpi Melchiorre di Orvieto e Signor Giovanni Dell’Orco di Policoro

Ammoniti: Collocolo (R), Blaze (R), Caporale (V), Mastropietro (V), Rossini (R)

Espulsi:

Angoli: 6-4

Recupero: 1’pt – 5’ st

Note: Pomeriggio fresco ma soleggiato a Francavilla con una temperatura di 18 gradi. Terreno del “Giovanni Paolo II” in erba sintetica. Presenti poco più di 2.000 spettatori con una decina di tifosi del Rende.