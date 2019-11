Braglia “è un buon punto in una giornata non al top. Avrei voluto più cattiveria”

Per il tecnico del Cosenza il bicchiere è a metà “un buon punto in una giornata in cui non siamo stati brillantissimi. Ci siamo accontentati di far girare palla e non siamo cattivi nell’attaccare gli spazi”

.

TRAPANI – Un punto è sempre meglio di nessuno, ma Piero Braglia si aspettava sicuramente qualcosa di più dalla partita contro il Trapani, sopratutto dall’atteggiamento dei suoi ragazzi non proprio in una giornata da ricordare

“siamo andati subito in vantaggio, poi abbiamo preso il pareggio su un tiro deviato e ci siamo abbassati troppo – ha dichiarato il tecnico in sala stampa – ma siamo stati bravi a recuperarla con Pierini che ha fatto una grandissima partita, altrimenti poi si faceva davvero difficile. Nel secondo tempo ci abbiamo provato ma non eravamo in giornata e non ci siamo riusciti. Non è stata una partita bellissima da ambedue le parti. Dobbiamo essere realisti e consapevoli di non aver fatto una grandissima prestazione, ma di essere stati bravi comunque a portare a casa un punticino che aiuta la classifica. Stiamo cercando di trovare degli equilibri. In alcuni casi ci riusciamo, altre volte no. Comunque quando giochi fuori casa e non perdi, muovendo la classifica per me comunque va bene, anche perché non giocavamo contro nessuno”.

“Noi ci proviamo sempre a vincere, ma la realtà alla fine te la da sempre il campo. Non sempre riusciamo ad esprimerci a determinati livelli forse perché ci accontentiamo di far girare palla, non siamo cattivi nell’attaccare gli spazi e fatichiamo a saltare l’uomo. Vorrei più cattiveria nel fare le cose. Carretta? Ha avuto come tutte le settimane due o tre giorni con fastidi e oggi ho pensato e deciso di farlo riposare, ma per noi è importante che fa la differenza. Ma al suo posto ha giocato Pierini che ha fatto due goal e una grandissima prestazione”.