Piero Braglia “partita fantastica, è stato davvero bello vederli giocare così”

Poche parole da parte del tecnico del Cosenza, ma tanta soddisfazione per una prestazione finalmente di grande livello “hanno fatto tutti una grandissima gara, volevano la vittoria e l’hanno trovata con una prestazione fantastica”

COSENZA – È un Braglia finalmente soddisfatto quello che si presenta in sala stampa. Soddisfatto per la grinta, la voglia di vincere e la prestazione messa in campo dai suoi calciatori che, sopratutto nel primo tempo, hanno annichilito le velleità della Cremonese “oggi la squadra ha fatto una partita fantastica, una gara davvero stupenda. Si vedeva che erano scesi in campo con la voglia di vincere ed è stato bello vederli giocare, girare palla, trovare l’uomo smarcato e andare anche alla conclusione. Come è giusto farci notare quando le cose vanno male è giusto oggi dare il merito a tutti anche a chi è entrato. Il secondo tempo? Siamo stati costretti ad abbassarci, si faceva fatica a ripartire e ho cambiato negli ultimi minuti perché se prendiamo gol poi arriva la paura e c’era il rischio di buttare via la partita. Potevamo anche chiuderla, per fortuna non c’è stata la beffa. Sono qui da tre anni, ogni anno c’è un periodo negativo. La strada intrapresa è quella giusta, adesso bisogna solo continuare perché fermarsi significherebbe gettare all’aria le prestazioni positive. Abbiamo fatte anche altre buone partite e nessuno di voi dice che siamo la seconda difesa del campionato e questo vuol dire che tanto stupidi non siamo”.