Cosenza SerieA8, 4′ turno: guida il Bologna sul Parma. In A2 Sampdoria inarrestabile

Conclusa la 4′ giornata in lega A1 e la lega A2 che vedono in vetta alla classifica rispettivamente Bologna e Sampdoria. I rossoblu guidano con un punto di vantaggio sul Parma, mentre i blucerchiati restano a punteggio pieno

COSENZA – Conclusa anche la 4′ giornata in serie A1 che vede in testa alla classifica il Bologna che batte con un sonoro 5-0 un Torino in crisi dopo un inizio di campionato scoppiettante. Migliori in campo Maione (BOL) e Rizzuti (TOR). Il Napoli si rialza e riesce a battere, seppur di misura, il Cagliari che resta fermo a 2 punti in classifica e a cui non basta la tripletta del capocannoniere Leonetti migliore in campo insieme ed Esposito(NAP). Sulle orme della capolista Bologna ecco il Parma che batte il Palermo per 6-3 grazie ad una prestazione superlativa. Ai rosanero, in emergenza formazione, restano gli applausi per una partita comunque grintosa. Migliori in campo Iemma (PAL) e Costabile(PAR). Partita rocambolesca e avvincente quella tra Fiorentina e Milan. I rossoneri, grazie ad un Tuoto in grande giornata, superano di misura i viola vincendo alla fine per 6 a 5 e festeggiando una vittoria importantissima. Migliori in campo Molino (FIO) e Tuoto (MIL). Continua invece la risalita del Sassuolo che dopo un primo tempo equilibrato riesce a ribaltare il risultato e a mettere il punto esclamativo alla gara battendo il Verona per 5 a 2. Migliori in campo Germino (VER) e GiudiceAlb (SAS). Altra gara dai due volti quella tra Lazio e Crotone. Ad avere la meglio alla fine sono le aquile che passano vincendo 4 a 2 e aggiudicandosi una gara che nelle fasi iniziali sembrava invece aver in pugno la squadra pitagorica. Migliori in campo Ripoli (LAZ) e Garofalo (CRO).

Serie A2

In A2 inarrestabile il cammino della Sampdoria. Pippo Barletta e compagni travolgono il Venezia con un sonoro 7-1 e restano in vetta alla classifica a punteggio pieno, candidandosi in maniera imponente alla promozione diretta in A1. Nonostante siamo ancora ad inizio campionato, con questi numeri difficile pensare il contrario. Inseguono con tre punti di distacco il Frosinone che schianta con un netto 5-0 l’Inter, grazie ad una prova magistrale con un solito Burgo e il Perugia di mister Kevin Marulla che supera per 2-0 il Brescia. A completare il terzetto di inseguitori c’è la Roma che espugna Pescara con un netto 3 a 0. Per i capitolini una crescita costante di gara in gara e la voglia di continuare a vincere e scalare posizioni. Come l’Inter, a bocca asciutta e senza nessun punto in classifica c’è anche l’Entella che perde 2-0 contro un Genoa grintoso e determinato. Atalanta e Spal, infine, si dividono la posta in palio dopo una bella partita giocata a viso aperto da entrambe.