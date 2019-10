Giro d’Italia 2020, dopo 38 anni torna a Camigliatello. Passaggio anche da Cosenza

Ufficializzata la 103ma edizione della corsa rosa che partirà da Budapest sabato 9 maggio e si concluderà a Milano il 31 maggio. Due le tappe previste in Calabria: la Mileto – Camigliatello Silano di venerdì 15 maggio e il giorno successivo la Castrovillari – Brindisi

COSENZA – E’ stato presentato nel pomeriggio nella sede Rai di Via Mecenate a Roma, il nuovo percorso del Giro d’Italia 2020. L’edizione numero 103 della corsa rosa, che prevede 21 tappe, partirà da Budapest il prossimo 9 maggio (è la 14sima partenza dall’estero) per arrivare al Duomo di Milano il 31 maggio, dopo 3579,8 chilometri di corsa. La Cima Coppi sarà lo Stelvio con i suoi 2.758 metri. Per la prima volta nella storia della Corsa Rosa, una tappa partirà all’interno di una base militare, da Rivolto, sede del 2° Stormo dell’Aeronautica Militare. Ma l’edizione 2020 toccherà anche la provincia di Cosenza nella seconda settimana di gara con due tappe, confermando quindi i rumors della vigilia. Venerdì 15 Maggio 202 con la settimana tappa da Mileto a Camigliatello Silano e l’ottava, con partenza da Castrovillari e arrivo a a Brindisi.

L’ultima volta che Camigliatello Silano ospitò una tappa del Giro D’Italia era il 25 maggio del 1982. La carovana rosa, partita da Palmi, arrivò in Sila dopo 229 chilometri. A trionfare in quell’undicesima tappa fu il francese Bernard Becaa con Francesco Moser maglia rosa. Alla fine di quel giro, nel quale partecipò anche Pino Faraca, la vittoria finale andò a Bernard Hinault. Venerdì 15 maggio 2020. A distanza di 38 anni, dunque, a Camigliatello Silano è previsto l’arrivo della 7 Tappa che partirà da Mileto per arrivare in Sila dopo 223 km passando da Catanzaro dopo aver oltrepassato il territorio vibonese. Poi la carovana passerà per Cosenza e inizierà la salita di 22 Km fino a Monte Scuro, passando da Magli e Spezzano con pendenze dolci. Nella giornata successiva i ciclisti si sposteranno a Castrovillari dove è prevista la partenza dell’ottava tappa che arriverà a Brindisi dopo 216 chilometri pianeggianti. I ciclisti attraverseranno Frascineto e poi l’alto jonio cosentino a partire da Francavilla e Trebisacce. Un nuovo appuntamento in rosa per il “capoluogo del Pollino” che il 12 maggio del 2017 ospitò la settima tappa nell’edizione nel centenario, la Castrovillari – Alberobello.

PERCORSO GIRO D’ITALIA 2020 dal 9 al 31 Maggio 2020

Sabato 9 Maggio – 1° Budapest – Budapest (cronometro individuale)

Domenica 10 Maggio – 2° Budapest – Gyor

Lunedì 11 Maggio – 3° Szekesfehervar – Nagykanisza

Martedì 12 Maggio – 4° Monreale – Agrigento

Mercoledì 13 Maggio – 5° Caltanissetta – Etna Piano Provenzana

Giovedì 14 Maggio – 6° Catania – Villafranca Tirrena

Venerdì 15 Maggio – 7° Mileto – Camigliatello Silano 223 Km

Sabato 16 Maggio – 8° Castrovillari – Brindisi 216 Km

Domenica 17 Maggio – 9° Giovinazzo – Vieste

Lunedì 18 Maggio – Riposo

Martedì 19 Maggio – 10° San Salvo – Tortoreto Lido

Mercoledì 20 Maggio – 11° Porto Sant’Elpidio – Rimini

Giovedì 21 Maggio – 12° Cesenatico – Cesenatico

Venerdì 22 Maggio – 13° Cervia – Monselice

Sabato 23 Maggio – 14° Conegliano – Valdobbiadene (cronometro individuale)

Domenica 24 Maggio – 15° Base aerea Rivolto – Piancavallo

Lunedì 25 Maggio – Riposo

Martedì 26 Maggio – 16° Udine – San Daniele del Friuli

Mercoledì 27 Maggio – 17° Bassano del Grappa – Madonna di Campiglio

Giovedì 28 Maggio – 18° Pinzolo – Laghi di Cancano

Veneredì 29 Maggio – 19° Morbegno – Asti

Sabato 30 Maggio – 20° Alba – Sestriere Monte Fraiteve

Domenica 31 Maggio – 21° Cernusco Sul Naviglio – Milano (cronometro individuale)

