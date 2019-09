Cosenza, ecco Lazaar. Ufficiale il prestito dal Newcastle del terzino sinistro

Ufficializzato dalla societĂ rossoblu il prestito secco per un anno del terzino che esplose nel Palermo collezionando 54 presenze e tre reti in serie A.

COSENZA -Ufficializzato dal Newcastle il prestito del terzino sinistro Achraf Lazaar che torna in italia dopo le esperienze al Varese, Palermo e Benevento.Â

” La SocietĂ Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la SocietĂ Newcastle United Football Club per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Achraf Lazaar. L’esterno, nato a Casablanca il 22 gennaio 1992, si lega al club rossoblĂą a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili del Raja Casablanca prima e del Venegono e del Varese, una volta giunto in Italia, ha militato nella formazione biancorossa fino al dicembre 2014 collezionando 37 presenze in Serie B. Trasferitosi al Palermo ha conquistato la promozione in Serie A con i rosanero, contribuendo con 14 gettoni di presenza, per poi scendere in campo nella massima serie ben 59 volte in due stagioni siglando tre reti. Nel 2016 la cessione al Newcastle, societĂ della Premier League, alla quale si lega con un contratto quinquennale. Esperienza questa intervallata dal passaggio in prestito prima al Benevento nella stagione 2017/2018, la prima dei sanniti in Serie A, poi in quella successiva allo Sheffield Wednesday in Championship. Conta 12 presenze nella Nazionale marocchina. Da oggi è un nuovo calciatore del Cosenza!”