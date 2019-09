Cosenza, Trinchera prova a piazzare il doppio colpo: Budimir-Machach

Ultimo giorno di calciomercato a Milano con il Cosenza a caccia di rinforzi. Spunta il nome dell’ex Crotone Budimir per l’attacco mentre a centrocampo dal Napoli si prova a chiudere per il centrocampista Machach sul quale per√≤ si √® fiondato anche l’Ascoli. L’alternativa √® Crisetig. D’Orazio vicino al Benevento

.

MILANO – Ultime frenetiche ore di calciomercato che alle 22:00 chiuder√† i battenti. Il Cosenza sta cercando di chiudere un doppio colpo per rafforzare il reparto di centrocampo, che pu√≤ gi√† contare sull’innesto dell’esperto Leadro Geco, ma soprattutto quello d’attacco dove c’√® l’assoluta necessit√† di un attaccante centrale e una seconda. Partiamo dal reparto nevralgico del campo ovvero il centrocampo. Non √® ancora tramontata l’ipotesi di portare in rossoblu Lorenzo Crisetig oramai fuori dalla rosa del Bologna e nemmeno convocato per il ritiro. Lo scorso anno il 26enne friulano si √® diviso a met√† tra Frosinone in serie A e Benevento in serie B. Su Crisetig che nelle prossime ore dovrebbe rescindere il suo contatto, c’√® fortissimo anche l’interesse del Bari. Chi invece sembra vicinissimo √® Zinedine Machach, di propriet√† del Napoli, che dopo l’esperienza di Crotone nella seconda parte della scorsa stagione potrebbe ritornare in calabria. I rossoblu avevano trovato l’accordo con il Napoli per l’acquisto del cartellino ma quando tutto sembrava pressoch√© fatto, l’Ascoli √® piombato sul calciatore con un rilancio dell’offerta. A questo punto decider√† il classe ’96 di origine marocchine, oramai fuori dal progetto azzurro, la sua prossima destinazione.

Passiamo all’attacco, reparto attualmente pi√Ļ in sofferenza. Nelle ultime sono circolate insistenti le voci che vedrebbero i rossoblu sulle tracce Ante Budimir attualmente di propriet√† del Maiorca: l’attaccante che nel 2015/2016 a suon di goal (16) ha trascinato il Crotone alla promozione in Serie A tanto da essere acquistato la stagione successiva dalla Sampdoria. Per ora niente di ufficiale ma solo rumors di mercato che attendono conferme. Per ci√≤ che riguarda la difesa, infine, preso Lazaar in prestito dal Newcastle, resta in piedi la trattativa con il Benevento per la cessione di D’Orazio mentre non √® ancora tramontana la possibilit√† di chiudere per Falasco del Perugia. In uscita anche Riccardo Moreo che potrebbe essere ceduto in prestito in serie C.