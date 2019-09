Rende, non basta un discreto secondo tempo. Silva e Castaldo fanno felice la Casertana

Partita decisa con un goal per tempo di Silva e Castaldo che regalano i primi tre punti della stagione ai falchetti. Ad un Rende molle e impalpabile nel primo tempo, non basta una buona ripresa con la traversa di Libertazzi e un rigore negato a Vivacqua

CASERTA – Seconda sconfitta per il Rende di Andreoli battuto con il piĂą classico dei risultati da una Casertana straripante nel primo tempo, in assoluto controllo nella ripresa, dove il Rende ha comunque mostrato qualche lampo di gioco ed ha provato a creare qualche pericolo. Ma è nella prima frazione che i biancorossi hanno fatto cilecca, soffrendo la maggiore qualitĂ dei falchetti, subito proiettati in avanti alla ricerca del vantaggio (sfiorato due volte nei primi 10 minuti con la girata a largo di D’Angelo e la zampata di Castaldo salvata sulla linea), che arriva dopo appena un quarto d’ora di gioco con l’incornata di Silva. Loviso e compagni soffrono e non riescono praticamente mai a rendersi pericolosi in zona offensiva. Nel secondo tempo, così come accaduto contro il Bisceglie, si vede invece un Rende almeno piĂą determinato, anche se il 2 a 0 messo a segno da Castaldo a metĂ ripresa di fatto chiude la gara che Albertazzi potrebbe riaprire con un destro che si stampa sulla traversa e con un rigore solare non concesso per fallo su Vivacqua. Troppo poco per una squadra ancora in rodaggio.

La cronaca

Primo tempo ricco di occasione per una Casertana subito propositiva e pericolosa. Due giri di lancette e D’Angelo fa la barba al palo con una bella girata. Al minuto 11′ colossale occasione per Castaldo che come un rapace si fionda un cross a rientrare dell’ex Laaribi. Borsellini si supera deviando la conclusione. La palla sta per superare la linea di fondo ma un difensore del Rende riesce a rinviare proprio prima che varchi la linea di porta. I campani non smettono di attaccare e due minuti dopo trovano il vantaggio. Punizione dalla destra e incornata vincente di Silva che di testa beffa Borsellini. La gara è un monologo dei falchetti che non lasciano spazi di manovra al Rende e continuano a collezionare occasioni da goal con D’Angelo e ancora Castaldo. Al 28’ il primo squillo del Rende arriva con uno schema su calcio da fermo che libera Vivacqua in area. L’attaccante centra per l’accorrente Libertazzi che arriva in ritardo di pochissimo. Nel finale di primo tempo torna avanti la Casertana che con Longo trova il 2 a 0 annullato per posizione di fuorigioco.

Nella ripresa, Il Rende prova ad alzare il proprio baricentro a rendersi piĂą pericoloso affidandosi all’esperienza di Loviso che impegna Crispino su punizione. Il portiere della Casertana respinge anche il colpo di testa di Ampollini. Le squadre si allungano e ci sono continui capovolgimenti di fronte. Starita entrare in area e cade dopo un contatto chiedendo il rigore, Zito si divora il raddoppio sprecando una ripartenza. Al 65′ il goal lo trova invece Castaldo. L’attaccante gira in rete al volo un cross dalla destra, anche se Borsellini nell’occasione non è proprio impeccabile. Forti del doppio vantaggio i falchetti si limitano a controllare ed addormentare la gara. I biancorossi invece non si arrendono e con Libertazzi colpiscono la traversa con un destro a giro. Poi, sul finale rigore negato a Vivacqua prima del triplice fischio finale.

Foto Giuseppe Scialla

Marcatori: 14’ pt Silva, 20′ st Castaldo

Casertana (3-5-2): Crispino, Rainone (Gonzalez 79’), Longo, Silva, Santoro, Zito (Varesanovic 88’), Laaribi (Paparusso 57’), Clemente, D’Angelo, Starita (Floro Flores 88’), Castaldo.

Panchina: Zivkovic, Galluzzo, Gonzalez, Cavallini, Ciriello, Matese, Lezzi, Floro Flores, Varesanovic, Gambino, Longobardo, Paparusso.

Allenatore: Ciro Ginestra

Rende (4-2-3-1): Borsellini, Origlio (Achik 93’), Germinio (Blaze 51’), Ampollini, Bruno, Loviso, Collocolo, Scimia (Boly 51’), Vivacqua, Morselli (Giannotti 65’), Libertazzi.

Panchina: Savelloni, Palermo, Cipolla, Achik, Blaze,Bonetto, Giannotti, Vigolo,Murati, Coly.

Allenatore: Angelo Andreoli

Arbitro: Signor Fabio Davide Arace di Lugo di Romagna

Assistenti: Signori Fabio Pappagallo di Molfetta e Lucia Abruzzese di Foggia

Ammoniti: Laaribi (C), Santoro (C), Loviso (R), Giannotti (R), Zito (C), Bruno (C), Floro Flores (C), Blaze (R)

Angoli: 11-5

Recupero: 1’ pt; 5’ st

Note: Pomeriggio estivo a Caserta con una temperatura di 28 gradi. Terreno del “Pinto” in buone condizioni condizioni. Presenti sette tifosi del Rende.