Arriva l’ufficialità, Leandro Greco è il nuovo centrocampista del Cosenza

Cresciuto ed esploso calcisticamente con la Roma, nell’ultima stagione si è diviso tra Cremonese e Foggia mettendo a segno due reti. Era rimasto svincolato dopo il fallimento dei satanelli. Ora la nuova avventura con i rossoblu con cui ha firmato un contratto di un anno

COSENZA – Arriva l’ufficialitĂ da parte della societĂ rossoblu dell’acquisto di Leandro Greco, centrocampista di grandissima esperienza con oltre 250 presenze tra serie A e serie B, rimasto svincolato dopo l’ultima stagione divisa a metĂ tra Cremonese e Foggia. Il 32enne calciatore romano ha firmato con i rossoblu un contratto fino al 30 giugno 2020 e da lunedì sarĂ a disposizione del tecnico Braglia.

Questo il comunicato ufficiale “La SocietĂ Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Leandro Greco. Il centrocampista, nato a Roma il 19 luglio 1986, ha firmato un contratto che lo legherĂ al club rossoblu fino al 30 giugno 2020. Ha percorso nella Roma tutta la trafila delle giovanili arrivando a trionfare, da capitano, nel Campionato Primavera 2004/2005. Nel corso della stessa stagione riesce anche ad esordire in prima squadra. Inizia poi una serie di esperienze in prestito: dal 2006 al 2008 nell’Hellas Verona, nel 2008/2009 a Pisa e nel 2009/2010 a Piacenza. Ritorna a far parte stabilmente della rosa giallorosa nell’estate 2010, quando viene anche inserito nella lista Champions. Nel giorno del suo esordio nella massima competizione internazionale segna una rete decisiva per la vittoria dei suoi a Basilea dopo soli due minuti dall’ingresso in campo. Nel 2012/2013 chiude la sua lunga militanza nelle file del club capitolino trasferendosi all’Olympiakos. In Grecia colleziona 38 gettoni di presenza tra campionato, coppa nazionale, Europa League e Champions League. Il passaggio al Livorno è datato luglio 2013: con la maglia amaranto realizza, alla seconda giornata di campionato, il primo gol in massima serie. Altra stagione, altro trasferimento a titolo definitivo, questa volta al Genoa, dove si ferma solo un anno giocando 7 partite. A giugno 2015 inizia un’esperienza biennale con la casacca dell’Hellas Verona. Negli ultimi due anni ha calcato il palcoscenico della Serie B dividendosi tra Bari, Cremonese e Foggia. Da oggi Leandro Greco entra a far parte del branco!”