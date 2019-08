Le 200 di Braglia in serie B: “Contro la Salernitana voglio vedere lotta e sacrificio”

Il tecnico del Cosenza alla vigilia del match contro la Salernitana “dobbiamo dare il meglio di noi stessi se vogliamo fare risultato. Loro hanno fatto vedere il proprio valore e verranno qui per vincere. Litteri? Non ha nulla di grave ma non gioca. Siamo in 18 e dovremo lottare e dare tutto come a Crotone”

.

COSENZA – FesteggerĂ le 200 panchine in serie B in un match atteso, contro una sqaudra forte e che vedrĂ un Marulla ribollire di entusiasmo, gremito da oltre 12.000 spettatori (un migliaio dei quali in arrivo dalla campania). Piero Braglia è carico e determinato come sempre e nel tardo pomeriggio ha tenuto la consueta conferenza stampa alla vigilia della 2′ giornata di campionato, che vedrĂ domani sera alle 21:00 il battesimo stagionale tra le mura amica del Cosenza contro la Salernitana di Gian Piero Ventura, alle prese con diverse assenze e infortuni (ultimo lo stop do Giannetti) che questa mattina ha usato parole di elogio per il tecnico del Cosenza “un tecnico difficile da affrontare uno che carica sempre la squadra in ogni situazione. In quelle poche volte che l’ho fatto mi ha sempre fatto sudare”.

Il tecnico del Cosenza, però, mette in guardia tutti e non vuol sentire parlare di Salernitana incerottata e in difficoltĂ “so che gli manca Giannetti, per il reso giocano tutti. Se loro sono incerottati noi siamo della mutua? Noi abbiamo una serie di problemi che ci trasciniamo da parecchio tempo. Dobbiamo dare il meglio di noi stessi se vogliamo fare risultato e con lo stesso atteggiamento di sabato scorso nel derby. Loro hanno fatto vedere il proprio valore la settimana scorsa, sono forti e con un allenatore che ha fatto un grandissima carriera. Dobbiamo essere ordinati e disponibili al sacrificio come fatto a Crotone e quando possiamo provare a fargli del male per creargli problemi. Loro vorranno vincere contro di noi. SarĂ una bella gara, penso ci siano tanti capovolgimenti di fronte. Una partita dove ci sarĂ anche tanta gente, dove veniamo da un risultato positivo e nella quale dobbiamo fare di tutto per fare contenti i nostri tifosi. Ci prepariamo per fare una partita gagliarda, tosta e agonisticamente cattiva. Dobbiamo sbagliare molto meno rispetto a Crotone in alcune situazioni“.

“Inulte parlare troppo di chi c’è o non c’è, oppure di chi arriverĂ . Litteri? Non penso che sia una cosa grave, però non si è allenato tutta la settimana, poi abbiamo la sosta e allora è inutile rischiarlo. Certo che dobbiamo pensare solo quelli che siamo. Siamo in 18 e dovremo fare di tutto per fare risultato. Mercato? Non ne parlo, perchè dopo quello che ha detto il Presidente che dopo Crotone rinforzava la sqaudra, non vedo cosa devo aggiungere. Si è assunto la responsabilitĂ di quello che ha detto e quindi aspettiamo e vediamo”.

Questo l’elenco dei convocati dal tecnico toscano per il match di domani sera:

PORTIERI: 22 Saracco Umberto, 33 Perina Pietro – DIFENSORI: 2 Corsi Angelo, 4 Capela AnĂ­bal AraĂşjo, 5 Idda Riccardo, 14 Schiavi Raffaele, 18 Legittimo Matteo, 23 Monaco Salvatore, 27 Bittante Luca – CENTROCAMPISTI:

6 Broh Tonye JĂ©rĂ©mie Delphin, 20 Trovato Mattia, 21 Bruccini Mirko, 25 Kone Ben Lhassine, 30 KanoutĂ© Elimane Franck – ATTACCANTI: 7 Pierini Nicholas, 10 Carretta Mirko, 19 Moreo Riccardo, 32 Báez Stábile Jaime