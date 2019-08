Pierini “con la Salernitana mi aspetto un grande pubblico”. Volano prevendita e abbonamenti

Tifosi in fermento per l’esordio al Marulla. Nicholas Pierini “a Crotone siamo partiti con il piede giusto, adesso serve alzare l’asticella. Siamo pronti per la Salernitana dove mi aspetto un grandissimo pubblico”

COSENZA – Un match importante, atteso e sentito da tutti i tifosi rossoblu impazienti di assistere alla0 prima del Cosenza al Marulla. Anche questa mattina, come per tutta la giornata di ieri e martedì, si registra un continuo via vai di persone ai botteghini della Curva Nord per l’acquisto dei biglietti e allo Store della Tribuna B, dove negli ultimi giorni c’è stata un’impennata nella sottoscrizioni degli abbonamenti. Nessuno vuole mancare all’esordio al Marulla contro la Salernitana di Ventura, un vero e proprio derby del Sud. La squadra continua ad allenarsi sul terreno del “San Vitino – “Delmorgine” sotto gli occhi attenti e le direttive di Piero Braglia che dovrà ovviare alla squalifica di Sciaudone e spera di rimettere in sesto Litteri, fermo per un dolore alla caviglia. Ieri, a far visita alla squadra, anche il Presidente Guarascio che ha assistito da bordo campo all’allenamento.

Al termine della seduta pomeridiana, le dichiarazioni del neo acquisto Nicholas Pierini, atteso anche lui all’esordio davanti il suo pubblico “contento di quanto fatto con lo Spezia lo scorso anno anche se nel girone di ritorno ho giocato meno. So che posso e devo dare di più. Sono venuto qui per avere continuità , crescere e aiutare questa sqaudra”.