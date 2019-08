Cosenza-Salernitana, tifosi a caccia del biglietto. Marulla ok, via alla prevendita

Mentre i rossoblu sono tornati ad allenarsi, la societĂ ha comunicato l’apertura della prevendita dei biglietti per la sfida contro la Salernitana. Atteso il pubblico della grandi occasioni per una sfida attesa e sentita. Lavori ok, la B scoperta sarĂ intitolata a Piero Romeo

.

COSENZA – Con un occhio al mercato, che in questa settimana dovrebbe regalare al tecnico Piero Braglie le ultime importanti pedine per rafforzare e migliorare l’organico, la truppa rossoblu è tornata a sudare e lavorare sul campo di allenamento. C’è da preparare al meglio l’importante e attesa sfida di sabato sera contro la Salernitana. Ieri pomeriggio lavoro di stretching e ripristino muscolare per i calciatori impegnati piĂą a lungo nei 90 minuti di Crotone, mentre per tutti gli altri seduta aerobica con mini partita finale. Oggi, invece, giornata intesa con una doppia sessione di allenamenti.

E se i calciatori sono concentrati solo sul campo, fuori cresce l’attesa dei tifosi, che dopo l’invasione di Crotone sono pronti a gremire anche le tribune del Marulla per il debutto casalingo nell’importante sfida contro i campani che si presenteranno con almeno 1.500 tifosi al seguito. I lavori piĂą importanti sono oramai completati, con l’installazione di tutti 21.000 i seggiolini e quelli richiesti per la prescrizione e l’agibilitĂ confermata ieri dall’ispezione della Commissione di Vigilanza dopo le verifiche. Restano altri lavori da terminare, ma non precludono lo svolgimento delle partite. Verso metĂ settembre dovrebbero essere sostitute anche le sedute della tribuna numerata, rimessa a nuovo anche la tribuna stampa e implementato il sistema di videosorveglianza e quello audio. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il manto erboso del Marulla, che seppur non ancora un tappeto da biliardo, è oramai pronto per il match di sabato. Infine, la Tribuna B scoperta sarĂ intitolata a Piero Romeo.

Via alla prevendita. Le precisazioni della societĂ

La Società Cosenza Calcio comunica che è attiva dalle ore 10:00 di oggi, martedì 27 agosto 2019, la

prevendita per la gara Cosenza – Salernitana, valida per la seconda giornata del Campionato Serie BKT

2019/2020, in programma allo Stadio San Vito – “Gigi Marulla” alle ore 21:00 di sabato 31 agosto 2019. Si

informa che al momento sono disponibili i tagliandi dei soli settori indicati nel presente comunicato.

PREZZI BIGLIETTI:

CURVA SUD “BERGAMINI”: EURO 13,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA A: EURO 22,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA B : EURO 16,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA “RAO”: EURO 26,00 RIDOTTO EURO 20,00

TRIBUNA ROSSA SUD “BRUNO”: EURO 32,00 RIDOTTO 26,00

TRIBUNA BLU CENTRALE: EURO 50,00 (NO RIDOTTO)

BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14 (TUTTI I SETTORI): EURO 1,00

Per consentire la prosecuzione della sottoscrizione degli abbonamenti (attiva fino alle ore 19:00 di

venerdì 30 agosto) senza interferire con la prevendita dei tagliandi per la gara con la Salernitana, si fa presente che lo Store dello Stadio, fino a venerdì 30 agosto, sarà dedicato esclusivamente alla campagna abbonamenti, mentre la prevendita dei tagliandi avverrà presso il botteghino lato Curva Nord Catena.

Si ribadisce che l’acquisto del tagliando e l’ingresso allo Stadio sono consentiti esclusivamente previa

esibizione di un documento di identitĂ valido (non sono utili le patenti prive di indicazione della residenza).

Di seguito gli orari d’apertura degli Store, gli indirizzi dei punti vendita esterni e il costo dei tagliandi per

settore. Ricordiamo, inoltre, che i tagliandi possono essere acquistati anche tramite il circuito

online www.vivaticket.it.

BOTTEGHINO CURVA NORD CATENA Stadio San Vito – “Gigi Marulla”

Martedì 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00

Mercoledì 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00

Giovedì 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00

Venerdì 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00

STORE Via Arabia

Martedì 10:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00

Mercoledì 10:00 / 13:00 – 16:00 – 20:00

Giovedì 10:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00

Venerdì 10:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00

STORE Stadio San Vito Gigi Marulla

Sabato 10:00/13:00

BOTTEGHINI

Sabato 15:00 – 21:45

PUNTI VENDITA ESTERNI

Bar Dello Stadio, Via degli Stadi 133/135 – Cosenza

Bar Edicola Perri, via S. Antonio dell’Orto, 30/32 – Cosenza

Bar Parise, via Caloprese 44 – Cosenza

Betaland, viale Mancini snc, Palazzo Falbo & La Neve – Cosenza

InPrimaFila, via Marconi 140 – Cosenza

All-In Point, via Piave 54 – Cosenza

Spadafora New Games, corso Luigi Fera 20 – Cosenza

Black Gold, Contrada Cavoni – Luzzi

Old Cafe’, via Pianette 78 – Montalto Uffugo

Replatz, via Don Minzoni 43/45 – Rende

Eurobet Andreotta, via F.Cilea 1, Castrolibero

Dany Music, corso Mazzini 57A – Castrovillari

Bar Eurobet, c.da Corso – S. Marco Argentano

Bar Tabacchi I Saraceni, via SS 18 localitĂ Marinella 11, Cetraro

Tabaccheria Galati, viale Galeno 6-8 – Rossano Scalo

GIA data Handling, via P. Picasso 17 – Trebisacce

Royal Bar, Via Provinciale 56 – Corigliano Calabro