Braglia “abbiamo avuto fame e carattere. Con la rosa completa diremo la nostra”

Il tecnico rossoblu al termine del match pareggiato contro il Crotone “per come siamo arrivati è un ottimo pareggio, che abbiamo meritato cercando sempre di ribattere alle loro occasioni. Quando la rosa sarĂ completata diremo la nostra in un campionato difficile”

.

CROTONE – Non partivamo con i favori dei pronostici, ma ancora una volta il “mago” Braglia ha saputo tirare fuori la “cazzimma” dalla sua sqaudra, arrivata a Crotone non al meglio della condizione. Il tecnico del Cosenza, nel dopo gara, non nasconde la soddisfazione per il match disputato “quello che voglio è vedere sempre la squadra lottare e lo faremo in ogni gara. Chiaro che oggi eravamo in difficoltĂ con una sqaudra ancora da assemblare e calciatori arrivati da poco che devono entrare in condizione. Dobbiamo apprezzare il fatto che abbiamo sempre cercato di ribattere colpo su colpo le loro occasioni e anzi, le migliori le abbiamo avute proprio noi. Nel finale in 10 è normale che abbiamo sofferto un pò, però alla fine siamo rimasti compatti“.

“Abbiamo dovuto fronteggiare una situazione di grande difficoltĂ fisica – prosegue il tecnico – perchè anche Litteri si era allenato poco e lo devo ringraziare per il grande sacrificio che ha fatto. La stessa cosa vale per Carretta e Pierini dal quale mi aspetto tanto. Tutti gli altri sono stati eccezionali. Sono contento per loro; hanno dimostrato di avere carattere e fame, dando speranza ai nostri tifosi. Quando sarĂ completata la rosa diremo la nostra in un campionato difficile come questo“.