Cosenza, luci e ombre nel pari con il Rende. Braglia “mancano calciatori di spessore”

Pareggio per 2 a 2 tra Cosenza e Rende nell’amichevole disputata ad Acri. Qualche passo in avanti per i rossoblu ma ancora tanto da lavorare come sottolineato anche da Braglia “bene nel primo tempo dove ho intravisto qualcosa di buono ma ancora si fa fatica a giudicare. Dobbiamo lavorare e lavorare”

.

COSENZA – Il pareggio siglato da Mirko Carretta a pochi minuti dalla fine, ha evitato una sconfitta che alla fine non cambia granch√© il giudizio su quanto visto ieri sul terreno del ‚ÄúPasquale Castrovillari‚ÄĚ di Acri, dove Cosenza e Rende hanno pareggiato per 2 a 2 in un’amichevole bella e combattuta. Per i rossoblu qualche deciso progresso, soprattutto per quanto fatto vedere nei primi 45′ minuti, ma anche diverse difficolt√† nella manovra con tanti giocatori sono ancora sotto tono. Normale quando si cambia cos√¨ tanto come accaduto alla rosa di Piero Braglia. Serve tempo per avere una precisa identit√† di gioco e il tecnico questo lo sa benissimo. L’unico problema √® che gi√† dalla prossima settimana si inizia a fare sul serio. Per la cronaca al goal del vantaggio iniziale siglato con un colpo di tesata di Sciaudone, nella ripresa hanno risposto i biancorossi di mister Andreoli pareggiando prima grazie alla goffa autorete di Schiavi (in concorso di colpa con Saracco) e andando in vantaggio a met√† ripresa con un bel diagonale di Scimia. Poi, come detto, ad una manciata di minuti dal termine il pallonetto di Carretta per il 2 a 2 finale. Oggi giorno di riposo per tutti, da domani si torna a lavorare duro perch√® Crotone √® oramai dietro l’angolo.

Braglia “bene nel primo tempo”

‚ÄúA me nel primo tempo la squadra √® piaciuta e qualcosa in pi√Ļ abbiamo fatto – ha dichiarato il tecnico a fine gara – e per quello che ho in testa io, non mi sono dispiaciuti. Nel secondo tempo, con tutti quei cambi non possiamo giudicare, ma questo vale anche per il Rende. Ma nella prima frazione ho visto i reparti attaccati. Anche quando si abbassavano i difensori gli attaccanti rientravano e i centrocampisti lavoravano. √ą normale che ad oggi il Cosenza √® una squadra che si fa fatica a giudicarla ma per un insieme di cose. Bisogna continuare a lavorare e migliorare molto, per presentarsi in una certa maniera sabato prossimo. Gli errori? Non siamo concentrati e succede che sbagliamo per insufficienza. C‚Äô√® un insieme di cose che vanno aggiustati e anche velocemente. So bene che sabato prossimo c’√® il Crotone.”

“Servono calciatori di spessore”

Poi la stoccata del tecnico ad un mercato ancora “monco” in casa rossoblu di almeno due attaccanti, un playmaker ed un terzino sinistro: “mancano ancora diverse persone tanto per essere chiari. Nessuno ne parla, nessuno ne vuole parlare, ma entro la fine del mercato devono arrivare. Non √® che noi possiamo continuare a fare allenamento undici contro nove, contro otto‚Ķ perch√© poi i ragazzini ti abbassano il livello. Gi√† ci siamo noi che in questo momento a volte facciamo fatica. Deve arrivare gente di un certo spessore. Il mercato √® ancora aperto, per cui dobbiamo dare una mano a questa squadra che ci sta mettendo l‚Äôanima. C‚Äô√® il direttore che sa quello che ci vuole, il presidente deve essere disponibile a fare le cose che gli dir√† il direttore perch√© il tempo ora inizia a mancare, visto che siamo quasi alla fine del mercato. Che si deve intervenire lo sanno tutti.



————————————————–

COSENZA CALCIO (4-3-3): Perina (1′ st Saracco), Corsi, Monaco (1′ st Schiavi), Capela (1′ st Idda), Legittimo (1′ st Bittante), Bruccini (1′ st Broh), Kanouté (34′ st Carretta), Sciaudone (19′ st Trovato), Báez, Litteri (19′ st Moreo), Pierini (19′ st Kone)

Allenatore: Piero Braglia.

RENDE CALCIO (4-2-3-1): Borsellini (10′ st Savelloni); Apollonio (1′ st Sicuro), Bruno, Germinio (21′ st Cipolla), Origlio (10′ st Blaze); Loviso (21′ st Bonetto), Collocolo; Scimia (29′ st Sidibe), Morselli (13′ st Achik), Vivacqua (40′ st Crusco); Libertazzi (24′ st Rossini). A disp.: Palermo, Boito, Carbone. All. Andreoli.

ARBITRO: Gervasi di Cosenza (Presta ‚Äď Lavarra).

MARCATORI: 16′ pt Sciaudone (C), 11′ st (aut.) Schiavi (R), 23′ st Scimia (R), 42′ st Carretta (C).

NOTE: La gara si √® disputata alle ore 17:00 sul terreno di gioco del ‚ÄúP. Castrovillari‚ÄĚ di Acri di fronte a circa 500 spettatori

Ammoniti: Libertazzi (R), Legittimo (C)

Angoli: 4-4 (pt 4-2).

Recupero: 0′ pt; 2′ st.