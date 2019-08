Cosenza, si lavora senza sosta. Domani amichevole contro il Rende

In attesa che il mercato regali alla piazza l’attaccante tanto atteso, la squadra di Braglia si è allenata anche nel giorno di ferragosto per mettere benzina nelle gambe e migliorare l’affiatamento con i nuovi arrivati. Domani pomeriggio, ad Acri, amichevole contro il Rende di mister Andreoli

COSENZA – A poco più di una settimana dall’inizio del campionato il Cosenza continua a lavorare intensamente per cercare di arrivare nel miglior modo possibile al match di esordio a Crotone, in programma sabato 24 agosto alle ore 18:00. Anche ieri la squadra, rimasta in città nel giorno di Ferragosto, ha effettuato una seduta di allenamento pomeridiano. La sconfitta in Coppa Italia contro il Monopoli ha evidenziato in maniera inequivocabile la necessità di trovare al più presto la migliore forma fisica e l’affiatamento, soprattutto tra i nuovi arrivati. Per questo mister Braglia ha chiesto e ottenuto di poter far disputare ai suoi diverse amichevoli. Dopo il test congiunto contro il Corigliano di qualche giorno fa e vinto dai rossoblu per 1 a 0 con un goal di Capela, i rossoblu disputeranno domani pomeriggio alle ore 17:00 un’amichevole ben più impegnativa contro il Rende. Il match si disputerà sul terreno di gioco dello stadio “Pasquale Castrovillari” di Acri.

Capitolo mercato. Fatta eccezione per un terzino sinistro, espressamente richiesto da Braglia come alternativa a Legittimo (in attesa di capire le condizioni di D’Orazio che ha saltato praticamente tutto il ritiro dopo l’infortunio che si trascina dallo scorso campionato), la difesa può dirsi al completo. Non è così invece per il centrocampo (serve un playmaker) ma principalmente per l’attacco, dove tutti attendono un centravanti degno di tal nome ed una seconda punta. A parte i soliti nomi circolati nelle ultime settimane (Mbakogu su tutti), ai rossoblu serve come il pane un attaccante di razza, uno da doppia cifra. Perez è in lista di partenza e nelle ultime ore la Reggina di Mimmo Toscano avrebbe messo nel mirino Litteri. Per quest’ultimo dipenderà molto anche da Braglia e sopratutto da chi arriverà . La patata bollente è nelle mani del DS Trinchera.