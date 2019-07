FOTO – Finisce 3 a 1 la prima amichevole del Cosenza contro la Morrone

Prima uscita stagionale per il Cosenza impegnato in amichevole a San Giovanni in Fiore con la Morrone neo promossa nel campionato di eccellenza. Rossoblu a segno nel primo tempo con Idda. Nella ripresa goal su rigore di Bruccini per il Cosenza e di Ferraro per la Morrone. 3 a 1 di Varone

.

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – In 400 sono arrivati al Valentino Mazzola per la prima amichevole estiva del Cosenza, in campo questo pomeriggio contro la Morrone di mister Stranges, che disputerà il prossimo campionato di eccellenza calabrese. Con la squadra ancora in piena costruzione e, come spesso accade in questo periodo, le gambe imballate dai pesanti carichi di lavori, si è visto un match poco spettacolare ma con alcuni spunti interessanti. In campo, nella prima frazione, 10/11 della rosa dello scorso anno con la sola eccezione del neo acquisto Moreo in campo a far coppia in attacco con Perez. Dopo un’occasione divorata da Mungo intorno al 10′, al minuto 17 il Cosenza sblocca la gara con Idda che raccoglie un cross dalla sinistra di Legittimo e di testa insacca il goal del vantaggio. Occasioni poi per Sciaudone e Varone vicinissimi al bersaglio. Attorno al 38′ si rende pericolosa anche la Morrone che costruisce 3 ottime occasioni nel giro di due minuti con Mazzei prima e Ferraro due volte che chiama alla risposta Perina. Al 42′ colpo di tacco volante di Moreo e parata a terra di Risoli.

Nel secondo tempo solita girandola di cambi da una parte e dell’altra. Al minuto 53′ calcio di rigore per il Cosenza per un fallo da dietro su Moreo lanciato in porta. Dal dischetto Bruccini insacca il 2 a 0. Al 63′ rigore anche per la Morrone fischiato per un fallo di mani del giovane Moretti. Dagli 11 metri Ferraro spiazza Saracco e accorcia le distanze. I ritmi calano vertiginosamente e in campo succede poco, anche se il Cosenza riesce ad avere un guizzo sul finale andando a bersaglio al’81’ con Varone che scaraventa la sfera nell’angolo basso dopo un’azione personale. Poi più nulla fino al triplice fischio finale.

Marcatori: 17′ Idda, 53′ Bruccini (rig.), 63′ Ferraro (rig.) 81′ Varone

COSENZA (4-3-1-2): Perina (1’ Saracco); Bittante (65′ Idda), Capela (60′ Salines), Idda (1’ st Tiritiello), Legittimo (60′ Moretti); Varone, Bruccini (65′ Sciaudone), Sciaudone (46′ Trovato); Mungo (38′ Sueva); Perez (46′ Licciardello),

Panchina: Quintieri, Saracco, Tiritiello, Licciardello, Moretti, Trovato, Salines, Sueva

Allenatore: Piero Braglia

MORRONE (4-3-3): Bance (46′ Risoli, 75′ Prezioso); De Luca (57′ Orsini), Bacilieri (43′ Pansera, 75′ Servidio), Bruno, Mazzei (65′ De Marco), Mariano (75′ Meringolo), Cerdic (59′ D’Acri), Cvijdnovic (46′ Niabally); Azzinnaro (63′ Azzinnaro), Ferraro, Senra

Panchina: Prezioso, Pansera, De Marco, Nagore, Meringolo, Niabally, Cisse, Pincipe, Servidio, Bance

Allenatore: Lorenzo Stranges

Angoli: 8-4