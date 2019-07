FOTO – Cosenza, quasi completata l’installazione dei sediolini al Marulla

Proseguono i lavori della dita incaricata che ha completato l’installazione dei seggiolini rossi e blu in tribuna A e sta ultimando quelli in curva Sud. Poi toccherĂ alla Curva Nord e al settore ospiti

.

COSENZA – Si lavora a ritmi sostenuti all’interno dello stadio Marulla, che dovrĂ completare tutte le prescrizioni imposte per iniziare senza problemi il prossimo campionato di Serie B. Si lavora al manto erboso (nuovo drenaggio) e si lavora sopratutto sulle gradinate dove le ditte incaricate dal Cosenza Calcio stanno posizionando i 14.800 nuovi seggiolini nei diversi settori ancora sprovvisti (lo scorso anno furono installati solo in Tribuna B) per una capienza totale di 21.195 posti. Terminata l’installazione in Tribuna A, le sedute sono quasi completate anche in Curva sud che con i colori dei lupi che danno alla Curva Bergamini davvero un’altro impatto. Poi toccherĂ alla curva Nord e al settore ospiti. Infine, in tribuna B, saranno sostitute un centinaio di sedute colorate. Al loro posto seggiolini bianchi che comporranno la scritta “Cosenza”.

Si lavora al Marulla, si lavora e si suda anche a San Giovanni in Fiore dover oggi si è svolto il settimo giorno di allenamenti nel ritiro silano. Gli uomini di Braglia hanno lavorato molto sulla velocità e sull’intensità attraverso alcune specifiche esercitazioni organizzate dallo staff tecnico. Nella seduta pomeridiana, dopo la consueta attivazione fisica, il gruppo è stato impegnato in una seduta tecnica alla quale è seguita una sessione tattica di squadra. Domani pomeriggio è in programma la prima amichevole precampionato, che si giocherà alle 17:00 sul campo del “Valentino Mazzola”. Avversario dei rossoblu la Morrone.