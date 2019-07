Serie C, varati i calendari. Per il Rende esordio al Lorenzon con il “ripescato” Bisceglie

Varati i calendari della Serie C stagione 2019/2020. Campionato al via il prossimo 25 agosto per terminare il 26 aprile 2020. Il Rende farà il suo esordio al Marco Lorenzon con il Bisceglie ripescato dopo l’accoglimento del Coni sul ricorso dei pugliesi. Esordio casalingo anche per il Catanzaro in casa con il Teramo. Fuori Reggina e Vibonese contro Virtus Francavilla e Monopoli.

.

ROMA – Dopo la composizione dei gironi ecco i calendari della Serie C, varati oggi pomeriggio nel salone del CONI a Roma. Esordio Casalingo per il Rende che ospiterà al Marco Lorenzon il Bisceglie appena ripescato. Attraverso due comunicati ufficiali la FIGC ha preso una posizione sull’organico della Serie C dopo la decisione del Coni di accogliere i ricorsi di Bisceglie e Audace Cerignola che erano state escluse in un primo momento dalla terza serie calcistica. La Federazione ha riammesso il Bisceglie, ma confermato in non ripescaggio del Cerignola. Confermando in questo modo il format a 60 squadre.

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha già annunciato le fasce orarie prestabilite per le gare della prossima stagione. Si gioca domenica pomeriggio e ci saranno 3 anticipi: il sabato sera, uno per girone, la domenica alle 15 e alle 17,30 più il posticipo su Rai Sport. Le società potranno chiedere il cambio dell’orario solo se si riuscirà a dimostrare che così facendo verranno più spettatori.

Rende che alla seconda giornata farà visita alla Casertana e ospiterà in casa la Ternana. Poi subito il primo derby fuori con la Vibonese. Il 6 ottobre la trasferta ad Avellino e il 27 il derby a Catanzaro. Il 24 novembre il derby con la Reggina mentre la super sfida con la corazzata Bari è in programma al Lorenzon il 1 dicembre.

Questa la prima giornata domenica 25 agosto:

Avellino – Cesena

Catanzaro – Teramo

Cavese – Picerno

Monopoli – Vibonese

Potenza – Casertana

Rende – Bisceglie

Rieti – Ternana

Sicula Leonzio – Bari

Virtus Francavilla – Reggina

Viterbese – Paganese

IL CALENDARIO DEL RENDE



1 – RENDE – BISCEGLIE

2- CASERTANA – RENDE

3 – RENDE – TERNANA

4 – VIBONESE – RENDE

5 – RENDE – TERAMO

6 – PAGANESE – RENDE

7 – RENDE – POTENZA

8 – AVELLINO – RENDE

9 – RENDE – CAVESE

10 – VITERBESE CASTRENSE – RENDE

11 – RENDE – SICULA LEONZIO

12 – CATANZARO – RENDE

13 – RENDE – MONOPOLI

14 – VIRTUS FRANCAVILLA – RENDE

15 – RENDE – PICERNO

16 – REGGINA – RENDE

17 – RENDE – BARI

18 – CATANIA – RENDE

19 – RENDE – RIETI