Serie B, il via il 24 agosto. Quattro turni infrasettimanali, si gioca il 26 e il 29 dicembre

Definite dalla Lega di Serie B, le date del prossimo campionato di Serie BKT, stagione 2019/2020 al via il 23 agosto con l’anticipo a Pisa. Previste 4 turni di stop per le nazionali e 4 turni infrasettimanali. La sosta invernale è prevista dal 30 dicembre al 17 gennaio

.

MILANO – Un mese esatto all’inizio del secondo campionato consecutivo del Cosenza in Serie B (stagione 2019/2020). L’assemblea della Lega, riunita in via Rosellini a Milano, ha definito le date ufficiali dell’imminente stagione agonistica che inizierà ufficialmente sabato 24 agosto 2019 con la prima giornata (venerdì 23 è previsto l’anticipo) con l’anticipo che si giocherà in casa del Pisa, mente la fine del campionato è prevista il 14 maggio 2020. Nella prossima stagione sono previsti quattro turni infrasettimanali: martedì 24 settembre 2019, Martedì 29 ottobre 2019, martedì 03. marzo 2020 e martedì 21 aprile 2020.

Quattro anche le soste previste per le gare delle nazionali: sabato/domenica 07-08 settembre 2019, sabato/domenica 12-13 ottobre 2019, sabato/domenica 16-17 novembre 2019, sabato/domenica 28-29 marzo 2020.

Si giocherà ancora nel corso delle festività natalizie, il 26 e il 29 dicembre (18ª e 19ª giornata), con la sosta invernale che comincerà il 30 dicembre e avrà fine il 17 gennaio.

Il calendario sarà invece presentato nei primi giorni di agosto ad Ascoli. Nessuna modifica al format dei play-off e dei play-out dopo la proposta di diminuire a dieci punti la distanza tra terza e quarta in classifica per la disputa degli spareggi-promozione boccata dall’assemblea. Il divario resta dunque confermato a 14 punti.