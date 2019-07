Il Rende piazza altri due acquisti di mercato. Salta l’amichevole con il Crotone

I biancorossi, hanno acquisito le prestazioni sportive del difensore Federico Ampollini, la passata stagione al Seregno in serie D e del centrocampista Sidibe Chamberlain lo scorso anno al Troina sempre in serie D. La societĂ , vista l’imminente gara di Tim Cup contro la pro Vercelli ha comunicato che non verrĂ disputata l’amichevole con il Crotone

RENDE (CS) – Altri due arrivi in casa Rende che dopo aver perfezionato la scorso settimana i prestiti del difensore Maicol Origlio e dell’attaccante Fabio Morselli, nella giornata di oggi ha messo sotto contratto due promettenti 19enni prelevati dalla serie D, dando così seguito alla politica della societĂ del presidente Coscarella, che è quella di intercettare e valorizzare giovani calciatori.

I biacorossi hanno acquisito le prestazioni sportive del difensore Federico Ampollini classe 2000. Cresciuto nelle giovanili del Monza nella passata stagione ha vestito la maglia del Seregno, squadra che milita nel campionato di serie D, collezionando anche 23 presenze. Ha vestito anche la maglia della Rappresentativa di Serie D disputando la Viareggio Cup. Arriva a Rende a titolo definitivo avendo firmato un contratto triennale. “Sapevo dell’interessamento del Rende e quando la trattativa è entrata nella fase cruciale ho accettato immediatamente – dice Ampollini – Questa è una societĂ che valorizza molto i giovani e spero di potermi ritagliare uno spazio importante dando il mio contributo alla squadra. Giocheremo un campionato importante e per questo motivo gli stimoli di erto non mancano”.

E dopo l’esito positivo delle visite mediche a cui è stato sottoposto, il Rende ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del centrocampista d’attacco Sidibe Chamberlain classe 2000. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Tronia, formazione che ha militato nel campionato di serie D, collezionando 32 presenze e segnando 3 reti. Nativo della Costa d’Avorio arriva al Rende Calcio avendo firmato un contratto biennale.

“Avere l’opportunitĂ di vestire la maglia del Rende e giocare in Lega Pro rappresenta per me un traguardo importante. Farò di tutto per ripagare la fiducia che la societĂ mi ha voluto concedere consapevole di poter crescere in un ambiente sano che allo stesso tempo responsabilizza e aiuta a crescere i giovani – afferma Sidibe Chamberlain – ci misureremo con piazze importanti e sicuramente gli stimoli non mancheranno”.

La società biancorossa ha inoltre comunicato che per motivi organizzativi legati alla gara di Tim Cup, che vedrà il Rende giocare domenica 4 agosto sul terreno della Pro Vercelli, l’amichevole con il Crotone in programma domenica 28 luglio non sarà disputata,