Tim Cup, il Cosenza affronterà la vincente di Monopoli-Ponsacco. Se passa c’è il Parma

Mentre la squadra continua il ritiro precampionato in Sila, nella sede della Lega Calcio è stato sorteggiato il tabellone della Tim Cup. I rossoblu scenderanno in campo domenica 11 agosto con la vincente di Monopoli e Ponsacco. Il Rende, invece, giocherà il primo turno domenica 4 agosto contro la Pro Vercelli

.

MILANO – Terminato da poco il sorteggio nella sede della Lega Calcio in via Rosellini a Milano, con la composizione del tabellone della Coppa Italia edizione 2019/2020. Il Cosenza entrerĂ in scena nel secondo turno, previsto per domenica 11 agosto. I rossoblu sfideranno la vincente tra Monopoli e Ponsacco. Al terzo turno, in caso di successo, c’è la sfida al Parma.

Tutte in campo al primo turno, invece, le formazioni calabresi di Serie C (ad esclusione della Vibonese). il Rende di mister Andreoli sarĂ ospite della Pro Vercelli. In casa invece Reggina e Catanzaro. Gli amaranto al Granillo con la Virtus Vicenza, i giallorossi al Ceravolo se la vedranno con la Casertana.

PRIMO TURNO ELIMINATORIO (domenica 4 agosto 2019)

1 Triestina – Cavese

2 Pro Patria – Matelica

3 Virtus Francavilla – Novara

4 Reggina – L.R. Vicenza Virtus

5 Siena – Mantova

6 Monza – Alessandria

7 Ravenna – Sanremese

8 Arezzo – Turris

9 Feralpisalò – Adriese

10 Catanzaro – Casertana

11 Imolese – Sambenedettese

12 Pro Vercelli – Rende

13 Piacenza – Viterbese

14 Catania – Fanfulla

15 Carrarese – Fermana

16 Monopoli – Ponsacco

17 Südtirol – Fasano

18 Potenza – Lanusei

COPPA ITALIA 2019-2020 – SECONDO TURNO ELIMINATORIO (domenica 11 agosto 2019)

1 Perugia – Vincente primo turno eliminatorio 1

2 Spezia – Vincente primo turno eliminatorio 2

3 Cremonese – Vincente primo turno eliminatorio 3

4 Empoli – Vincente primo turno eliminatorio 4

5 Pescara – Vincente primo turno eliminatorio 5

6 Benevento – Vincente primo turno eliminatorio 6

7 Livorno – Carpi

8 Cittadella – Padova

9 Chievo – Vincente primo turno eliminatorio 7

10 Crotone – Vincente primo turno eliminatorio 8

11 Pordenone – Vincente primo turno eliminatorio 9

12 Salernitana – Vincente primo turno eliminatorio 10

13 Juve Stabia – Vincente primo turno eliminatorio 11

14 Ascoli – Vincente primo turno eliminatorio 12

15 Trapani – Vincente primo turno eliminatorio 13

16 Venezia – Vincente primo turno eliminatorio 14

17 Frosinone – Vincente primo turno eliminatorio 15

18 Cosenza – Vincente primo turno eliminatorio 16

19 Virtus Entella – Vincente primo turno eliminatorio 17

20 Pisa – Vincente primo turno eliminatorio 18

TERZO TURNO ELIMINATORIO (domenica 18 agosto 2019)

1 Brescia – Vincente secondo turno eliminatorio 1

2 Sassuolo – Vincente secondo turno eliminatorio 2

3 Verona – Vincente secondo turno eliminatorio 3

4 Vincente secondo turno eliminatorio 4 – Vincente secondo turno eliminatorio 5

5 Fiorentina – Vincente secondo turno eliminatorio 6

6 Vincente secondo turno eliminatorio 7 – Vincente secondo turno eliminatorio 8

7 Cagliari – Vincente secondo turno eliminatorio 9

8 Sampdoria – Vincente secondo turno eliminatorio 10

9 SPAL – Vincente secondo turno eliminatorio 11

10 Lecce – Vincente secondo turno eliminatorio 12

11 Genoa – Vincente secondo turno eliminatorio 13

12 Vincente secondo turno eliminatorio 14 – Vincente secondo turno eliminatorio 15

13 Parma – Vincente secondo turno eliminatorio 16

14 Vincente secondo turno eliminatorio 17 – Vincente secondo turno eliminatorio 18

15 Udinese – Vincente secondo turno eliminatorio 19

16 Bologna – Vincente secondo turno eliminatorio 20

QUARTO TURNO (mercoledì 4 dicembre 2019)

1 Vincente terzo turno eliminatorio 1 – Vincente terzo turno eliminatorio 2

2 Vincente terzo turno eliminatorio 3 – Vincente terzo turno eliminatorio 4

3 Vincente terzo turno eliminatorio 5 – Vincente terzo turno eliminatorio 6

4 Vincente terzo turno eliminatorio 7 – Vincente terzo turno eliminatorio 8

5 Vincente terzo turno eliminatorio 9 – Vincente terzo turno eliminatorio 10

6 Vincente terzo turno eliminatorio 11 – Vincente terzo turno eliminatorio 12

7 Vincente terzo turno eliminatorio 13 – Vincente terzo turno eliminatorio 14

8 Vincente terzo turno eliminatorio 15 – Vincente terzo turno eliminatorio 16