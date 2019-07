FOTO – I rossoblu a San Giovanni in Fiore, inizia il ritiro del Cosenza

Dopo il raduno in città , per il terzo anno consecutivo il Cosenza si è trasferito a San Giovanni in Fiore per il ritiro precampionato. Nel pomeriggio il primo allenamento

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Dopo il raduno avvenuto in città , con i giocatori che hanno sostenuto le visite mediche e i test atletici e dopo due giorni di allenamenti e le prime sgambate, sotto lo sguardo vigile di mister Braglia e del suo vice Occhiuzzi, i rossoblu nel pomeriggio sono arrivati in bus all’hotel al Duchessa della Sila, la splendida struttura alberghiera che ospiterà i rossoblu, dove è ufficialmente iniziato il ritiro precampionato della stagione 2019/2020. La Società , di comune accordo con lo staff tecnico, ha deciso ancora una volta di confermare la sede dove svolgere la preparazione atletica e la stessa struttura alberghiera.

Nel pomeriggio la squadra ha sostenuto il suo primo allenamento nell’impianto sportivo “Valentino Mazzola” (nell’occasione lo stadio è stato rimesso a lucido dall’amministrazione Comunale con un totale restyling). A San Giovanni in Fiore è presente anche il DS Trinchera che partirà per Milano nei prossimi giorni dove proverà a portare a termine le trattative avviate già da alcune settimane. Al momento sono 21 i calciatori convocati per il ritiro, compresi diversi giovani della primavera e quelli in lista di partenza rientrati dai prestiti.

Bittante Luca

Bruccini Mirko

Capela Aníbal Araújo

Corsi Angelo

D’Orazio Tommaso

Idda Riccardo

Legittimo Matteo

Licciardello Eugenio

Litteri Gianluca

Moreo Riccardo

Moretti Jacopo

Mungo Domenico

Perez Leonardo

Perina Pietro

Quintiero Francesco

Salines Emmanuele

Saracco Umberto

Sueva Gianluigi

Tiritiello Andrea

Trovato Mattia

Varone Ivan

I lupi in ritiro a San Giovanni in Fiore (foto di Francesco Donato)