Mattia Trovato, accordo raggiunto con la Fiorentina. Rinnovo biennale del prestito

Il giovane centrocampista, dopo la sfortunata stagione a causa del grave infortunio al legamento del ginocchio sinistro, resterà in prestito con la maglia rossoblu per altre due stagioni

.

COSENZA -“il calcio, come la vita qualche volta ti mette davanti degli ostacoli per farti capire davvero quanto tu sia forte. Non sarà un infortunio a buttarmi giù, grazie a chi mi sta vicino ogni giorno, farò di tutto per tornare il prima possibile ad esultare con voi per questa splendida maglia“. Scriveva così Mattia Trovato poco più di un anno fa dopo il terribile infortunio al ginocchio sinistro patito durante il ritiro estivo di San Giovanni in Fiore che lo ha costretto ad un intervento e una lunga riabilitazione. Ha lottato, sofferto e guardato i compagni dalla tribuna fino all’ultima gara di campionato, quando Piero Braglia (che ha sempre sostenuto il talentuoso centrocampista scuola Fiorentina), contro la Salernitana, gli ha fatto finalmente riassaporare il gusto di giocare una partita ufficiale. Un anno difficile per Mattia Trovato che dopo aver messo tutto alle spalle è pronto a dare il suo contributo alla causa del Cosenza che crede fortemente in lui ed ha concluso un rinnovo biennale con la Fiorentina con diritto di opzione e controopzione.

Questo il comunicato della società rossoblu ” la Società Cosenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo con la Società ACF Fiorentina per il rinnovo del trasferimento, a titolo temporaneo della durata biennale con diritto di opzione e controopzione, di Mattia Trovato. Il centrocampista, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 27 gennaio 1998, fa il suo ritorno in rossoblu con accordo fino al 30 giugno 2021. Veste la maglia del Cosenza dal luglio 2017 e nelle due precedenti stagioni ha totalizzato 23 gettoni di presenza“.