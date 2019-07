Ufficiale, l’attaccante Riccardo Moreo è un calciatore del Cosenza

Ufficializzato l’arrivo del giovane attaccante milanese che ha firmato un triennale. Lo scorso anno in serie D, 32 presente e 20 centri con il Prato. SarĂ valutato da Braglia in ritiro

.

COSENZA – Riccardo Moreo è ufficialmente un calciatore del Cosenza. Il giovane attraccante scuola Milan, lo scorso anno in serie D a Prato dove ha collezionato 32 presenze e 20 reti, ha firmato un contratto che lo legherĂ ai rossoblu per le prossime 3 stagioni. Classe 1996, Moreo in passato ha vestito le maglie di Albinoleffe e Akragas (giocò anche al Marulla da avversario nel match di due anni fa che terminò 0 a 0) e sarĂ valutato da Piero Braglia e dal suo staff in ritiro. Solo dopo si deciderĂ se tenerlo o mandarlo in prestito in Serie C.

Questo il comunicato della societĂ rossoblu “La SocietĂ Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Riccardo Moreo. L’attaccante, nato il 24 febbraio 1996, è reduce da un’annata particolarmente prolifica, in cui ha centrato il bersaglio 20 volte in 32 presenze con la maglia del Prato, nel campionato di Serie D. Ha mosso i primi passi da calciatore nel Settore Giovanile del Milan, proseguendo il suo percorso di crescita prima nell’Albinoleffe poi nella Primavera della Virtus Entella, con cui, nella stagione 2015/2016, si distingue sia nel Torneo di Viareggio segnando 3 reti in 5 match, sia in campionato, concluso con 19 marcature in 25 gare. Seguono tre annate in Serie C nelle file di Albinoleffe e Akragas. Ora la firma sul contratto che lo legherĂ ai Lupi fino al 30 giugno 2022“.

RICCARDO MOREO Milano 24/02/1996Â