Restyling quasi totale e nuovo look al “Valentino Mazzola” per il ritiro del Cosenza

Lo stadio di San Giovanni in Fiore ospiterà il ritiro del Cosenza calcio con un nuovo look ed un importante restyling al manto erboso, ai bagni e agli spogliatoi. I giocatori di Piero Briglia saranno accolti dai loro colori, quelli del rossoblu, che dominano in tutti gli spazi, sia interni che esterni

.

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – “I lavori che si stanno completando – ha affermato l’assessore allo sport di San Giovanni in Fiore, Leonardo Straface – hanno ridato dignitĂ al glorioso campo intitolato al miglior calciatore italiano di tutti i tempi, capitano e simbolo del Grande Torino, che perse la vita giovanissimo nella tragedia di Superga. Il restyling ha interessato non solo gli spalti e buona parte del manto erboso, ma anche l’interno, con il rifacimento di bagni e spogliatoi. Il tutto è stato fatto in economia e grazie all’impegno dei lavoratori ex legge 15, che non hanno risparmiato energie per terminare l’intervento in tempo utile ad accogliere il Cosenza per come merita. “La scelta di utilizzare i colori rossoblu – ha concluso Straface – rappresenta un segno di vicinanza e di affetto nei confronti della squadra e della societĂ del patron Guarascio, con l’augurio che quest’anno il sogno della A possa diventare una bellissima realtĂ .

“L’arrivo dei rossoblu nella nostra cittĂ – ha affermato, dal canto suo il Sindaco Belcastro – è diventato un momento molto atteso dalla nostra comunitĂ sportiva e da tutti gli appassionati di calcio. Sapere che quest’anno potremo ospitare il Cosenza calcio con la dignitĂ di un campo e di una struttura sportiva riportati agli antichi splendori e tirate a lucido ci riempie di orgoglio. Il lavoro svolto dall’assessore Straface è stato importante, così come pregevole è stato l’impegno, per nulla scontato, portato avanti dai nostri lavoratori della ex legge 15 che, quindi, ringrazio. Sono convinto che anche questo tipo di interventi, volti a dare una immagine piĂą bella ed accogliente della nostra cittĂ , possono contribuire a farci vincere le tante sfide che abbiamo davanti, soprattutto nel settore turistico. Con i calciatori, infatti, si muovono spesso anche le loro famiglie e soprattutto i tifosi dell’intero territorio provinciale. Per cui ospitare il ritiro del Cosenza calcio è sicuramente un orgoglio, ma anche una opportunitĂ che, se consolidata nel tempo, potrĂ anche contribuire a valorizzare le ricchezze paesaggistiche, naturalistiche e storico-architettoniche della nostra cittĂ , che, con gli strumenti adeguati di cui stiamo tentando di dotarla, potrĂ e dovrĂ diventare localitĂ turistica ambita in Italia ed in Europa”.