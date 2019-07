Cosenza, raduno il 16 luglio. Amichevoli in Sila con Morrone, Monopoli e Corigliano

Comunicate dalla societĂ le date del ritiro precampionato dei rossoblu in vista della prossima stagione. Raduno in cittĂ il 16 luglio per test e visite mediche, poi si sale in San Giovanni in Fiore per la preparazione atletica. Stabilite anche le date dei 3 test amichevoli

.

COSENZA – La nuova stagione di serie B per il Cosenza Calcio inizierĂ ufficialmente il 16 luglio con il raduno di vecchi e (si spera) nuovi giocatori previsto in cittĂ . Nei giorni successivi – fa sapere la societĂ – si svolgerĂ la fase del pre-ritiro dedicata ai test atletici ed alle visite mediche dei calciatori. Venerdì 19 luglio, invece, è previsto il trasferimento a San Giovanni in Fiore dove la squadra sosterrĂ , a partire dal pomeriggio, la preparazione atletica per il prossimo campionato sul prato verde del “Valentino Mazzola”. I rossoblu alloggeranno presso l’Hotel Duchessa della Sila. Il termine del ritiro è previsto per il giorno 3 agosto.

La società anche previsto 3 incontri amichevoli che si svolgeranno durante il ritiro: venerdì 26 luglio con la Morrone, martedì 30 luglio con il Monopoli e sabato 3 agosto con il Corigliano.