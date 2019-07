Cosenza, coordinatore settore giovanile. Incarico affidato all’ex Entella Sergio Mezzina

Il nuovo coordinatore del settore giovanile arriva a Cosenza dopo l’esperienza con la squadra ligure, società con la quale ha collaborato per quattro stagioni prima come scouting poi come coordinatore degli osservatori per il Sud Italia

.

COSENZA – Il Cosenza affida il ruolo di coordinatore del settore giovanile ad una persona di grande esperienza. Si tratta di Sergio Mezzina, 51 anni di Taranto, nella scorsa stagione coordinatore degli osservatori per il Sud Italia con la Virtus Entella società con la quale aveva già collaborato in altre tre stagioni come scouting e con la quale ha terminato la sua esperienza lavorativa a giugno. Mazzina in passato è stato anche coordinatore e allenatore del settore giovanile del Taranto e nel Lecce, sempre come allenatore. Per lui esperienze anche con la Reggiana.

Questo il comunicato della società rossoblu “La Società Cosenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo con il Sig. Sergio Mezzina che rivestirà il ruolo di coordinatore del settore giovanile. Mezzina, nato a Taranto nel 1968, è stato fino allo scorso giugno coordinatore degli osservatori per il sud Italia della Virtus Entella. In passato ha lavorato anche con Reggiana, Taranto e Lecce“.

.