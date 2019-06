L’uomo derby e della rimonta a Verona. “Ricky” Idda rinnova fino al 2021

Il mastino della difesa di Braglia, match winner a Crotone e decisivo nel pareggio ottenuto a Verona, prolunga il suo contratto con i rossoblu per altre due stagioni

COSENZA – RIccardo Idda, il difensore di Alghero che ha deciso con le sue “zampate” la vittoria nel derby di Crotone e permesso ai rossoblu di trovare il pareggio in casa del Verona, ha prolungato il suo contratto per altre due stagioni con il Cosenza.

Questo il comunicato della societĂ rossoblu “il Cosenza Calcio annuncia di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con il calciatore Riccardo Idda. Il difensore rossoblĂą, nato ad Alghero il 26 dicembre 1988, arrivato a Cosenza nel luglio 2017, nella stagione appena conclusa ha disputato 21 gare (19 in campionato e 2 in Coppa Italia) mettendo a segno 2 reti. Idda ha siglato un contratto che lo lega al Cosenza fino al 30 giugno 2021.