Vela, al via a Tropea la Coppa Basilicata Calabria classi Optimist e Laser

Tutto pronto per le regate Optimist e Laser che si svolgeranno sabato 22 e domenica 23 giugno nelle acque di Tropea. Manifestazione organizzata dal circolo velico Santa Venere, in partnership con il nuovo porto di tropea Blu Carpet

TROPEA (VV) – Tutto pronto a Tropea per la Coppa Basilicata Calabria della classe optimist e laser di vela, i cui timonieri sono giovanissimi che hanno dai 10 ai 15 anni. Sabato 22 e domenica 23 giugno barche individuali, piccole ma tecniche, che sfornano i campioni di domani, si sfideranno nelle acque della bellissima costa degli Dei. Infatti sono venuti su dall’optimist diversi campioncini, oggi imbarcati da professionisti su barche importanti, molti dei quali del circolo velico di Crotone. Sempre sabato e domenica si disputerà anche la selezione zonale per la classe laser, riservata ai ragazzi fisicamente più grandi che non entrano più nell’optimist.

Anche questa classe in Calabria è molto forte: nella categoria Laser Radial c’è addirittura il primo della ranking list nazionale. La manifestazione è organizzata dal circolo velico Santa Venere, in partnership con il nuovo porto di Tropea Blu Carpet, sempre aperto ad eventi di spessore che diano lustro alla città . Le regate previste sono tre ogni giorno, con partenza alle ore 14:00 di sabato e alle 10:30 domenica. Giochi e divertimento allieteranno i momenti a terra, in attesa di una premiazione che, come le precedenti curate dal management del Porto di Tropea, lascerà a bocca aperta i vincitori.