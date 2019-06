Wimbledon: Nadal, Federer e Djokovic i favoriti per la vittoria del torneo

Il 1° luglio 2019 avrà inizio il prestigiosissimo torneo di Wimbledon. Giunto alla sua 133ª edizione è il torneo più antico nella storia del tennis e promette di regalare grandi emozioni a tutti gli appassionatiÂ

.

Valido come terzo slam della stagione professionistica, l’inizio della competizione, come vuole la tradizione ultracentenaria, è fissato sei settimane prima del primo lunedì di agosto. Contraddistinto da una tradizione ultra-centenaria, il toreno di Wimbledon, riveste un’enorme importanza a livello sportivo, mediatico e anche economico. Per l’edizione di quest’anno, in programma come sempre nel complesso sportivo dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, c’è stato un considerevole aumento del montepremi che è cresciuto del 12% (la cifra complessiva arriva così a 44 milioni di euro). Ai vincitori del torneo maschile e del torneo femminile spetterà l’ingente somma di 2,7 milioni di euro a testa.

Wimbledon 2019: sfida tra i ‘soliti noti’

Anche quest’edizione del torneo di Wimbledon vede come favoriti Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal. Per averne la conferma è sufficiente consultare le quote per le scommesse Wimbledon su Eurobet. La quota più bassa è quella con cui viene offerta la vittoria di Djokovic: il numero uno del ranking ATP è quotato a 2,50 volte la posta iniziale. Il serbo – che quest’anno ha trionfato all’Australian Open e all’Open di Madrid – dà la caccia al suo secondo slam stagionale sull’erba inglese, lì dove ha già festeggiato in 4 occasioni (2011, 2014, 2015, 2018), l’ultima delle quali nella finale dello scorso anno contro il sudafricano Kevin Anderson.

Dopo Djokovic, nella scelta dei favoriti per individuare il tennista vincente di Wimbledon, i quotisti collocano Roger Federer. Lo svizzero è il primatista assoluto di vittorie nel torneo inglese con 8 trionfi (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), l’ultimo dei quali ottenuto due edizioni fa, battendo in finale Martin Cilic. Quest’anno Re Roger ha già ottenuto due importanti successi vincendo a Dubai e all’Open di Miami, e dopo la brutta sconfitta in semifinale contro Nadal al Roland Garros, avrà certamente voglia di riscatto su una superficie a lui congeniale e per la quale si farà trovare pronto a dovere, partecipando all’Halle Open. La quota per la vittoria dello svizzero a Wimbledon 2019 è di 4,00 volte la posta iniziale.

Detto di Djokovic e Federer, occupiamoci ora di Rafa Nadal, quotato a 6,00 per la vittoria nel torneo inglese, dove ha trionfato soltanto due volte, nel 2008 e nel 2010, battendo in finale prima Federer e poi Berdych. Come dimostrato dal numero di edizioni vinte a Wimbledon rispetto a Federer e Djokovic, lo spagnolo non ha un grandissimo feeling con la superficie erbosa, tuttavia, in questa stagione sta dimostrando di essere in grande forma. Dopo la delusione dell’Australian Open, perso in finale contro Djokovic e il ritiro a Miami dove si era qualificato alla semifinale contro Federer, Nadal si è tolto due grandi soddisfazioni vincendo agli Internazionali di Roma e soprattutto al Roland Garros, dove ha collezionato il suo dodicesimo titolo.