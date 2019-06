Rende: presentati allenatore e staff tecnico. Andreoli: “opportunità unica, daremo tutto”

Parte ufficialmente, la nuova stagione del Rende calcio con la presentazione di tecnico e staff. Per il campionato 2019-2020 il presidente Fabio Coscarella ha puntato sull’allenatore Angelo Andreoli. Il vice sarà Andrea Tricarico, entrambi con un passato nel Cosenza calcio. Il preparatore dei portieri sarà Daniele Lanza, Armando Fucci è invece il preparatore atletico

.

RENDE (CS) – Nella sala stampa dello stadio “Marco Lorenzon” il presidente Fabio Coscarella ha presentato ufficialmente il nuovo staff tecnico del Rende Calcio, totalmente rinnovato e che avrà alla guida mister Angelo Andreoli. A lui il compito non certo facile di traghettare alla salvezza il Rende nel prossimo campionato di Serie C stagione 2019/2020. Dicevamo di Angelo Andreoli. Per il 50enne castrovillarese Rende è un vero e proprio ritorno, visto che dopo aver chiuso la sua carriera di calciatore al Castrovillari nel 2008, ha intrapreso la carriera da allenatore proprio sulla panchina di biancorossi. Poi, esperienze alla guida di Paolana, Acri e Vigor Lamezia. Due i campionati vinti da allenatore: quello in Eccellenza con l’Acri e quello di Promozione con la Paolana. A supporto dell’allenatore ci sarà Andrea Tricarico, mentre il preparatore atletico è Armando Fucci, quello dei portieri è Daniele Lanza.

Fabio Coscarella: “nel nostro staff uomini prima che tecnici”

“Una giornata importante per il Rende Calcio – ha dichiarato il presidente Coscarella che ha fatto gli onori di casa – abbiamo la fortuna di presentare uno staff tecnico voluto fortemente da noi, come è di solito modo di fare del Rende. Abbiamo bisogno di far nascere delle professionalità ed era importante dare la giusta presentazione a tutto lo staff tecnico. Si ritorna quest’ anno a parlare di valori umani, si ritorna a parlare di uomini prima che di tecnici, una vera propria famiglia nella nostra Casa Rende. Andrea Tricarico? La sua è una figura che avevamo già cercato da calciatore, la ritroviamo in altre vesti in questa stagione che sarà una B2 con squadre come Bari, Catania, Catanzaro, Avellino e Reggina. Il preparatore Lanza è una persona che ci ha entusiasmato, un uomo con la U maiuscola per ultimo ma non per importanza, Armando Fucci che è la ciliegina sulla torta di questo staff tecnico, fortemente voluto dal mister Andreoli, una presenza importante per tutto il panorama sportivo della serie C”.

Andreoli “ho preso al volo questa grandissima opportunità . Darò tutto”

Parola poi al neo allenatore del Rende, chiamato nell’impresa certamente non facile di fare, se possibile, come e meglio di Trocini e Modesto, per portare a casa la salvezza in un campionato difficilissimo come quello che inizierà a fine agosto “doveroso da parte mia un ringraziamento al presidente – ha dichiarato Andreoli – che mi ha fatto questo piacevole regalo. Se tempo fa mi avessero detto che Andreoli diventava l’allenatore del Rende in serie C avrei detto che sarebbe stata una vera pazzia, un’ipotesi remota. Ora sono qua e lo ringrazio per la grande possibilità . Ognuno di noi nel nostro settore vive, lavora e si migliora sempre proprio per avere la possibilità di dimostrare le sue capacità . Ogni allenatore si augura nella propria vita l’arrivo di un’opportunità del genere. E’ arrivata e ho preso questo treno al volo, mi ci sono buttato è una cosa perchè ci credo. Spero di fare il mio meglio e ripagare nella giusta maniera sul campo questa scelta. Sono convinto che tutto lo staff sarà all’altezza, uno staff che garantisce quei valori a cui ha fatto riferimento il presidente. Valori umani notevoli che ci farà fare muovere verso un obiettivo comune. Il livello sarà molto alto dovremmo competere con grandi squadre, butteremo il sangue in campo”. Che Rende vedremo in campo? “L’idea è quella di un 4-2-3-1 di partenza che dovremo essere bravi a variare anche a gara in corso. Ovviamente i numeri e i moduli devono essere adattati sulle caratteristiche dei giocatori e sull’andamento delle partite”.