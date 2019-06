Volley Cosenza, il 28 giugno arriva la Nazionale Italiana Femminile di Sitting Volley

La Volley Cosenza il 28 giugno prossimo ospiterĂ la Nazionale Italiana Femminile di Sitting Volley guidata dal pluricampione mondiale ed olimpico Amaurì Ribeiro, nell’ambito della giornata dell’inclusione sociale “Oltre ogni muro”.

COSENZA – L’evento è organizzato in collaborazione con il C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico), la FIPAV, il CUS Cosenza, la Volley Cenide di Villa San Giovanni, l’Associazione Una mano sul cuore e diverse altre Associazioni del Mondo Sociale, Sportivo e del Volontariato. Il Sitting Volley è uno sport inclusivo derivato dalla pallavolo, inventato come sport adattato per la pratica sportiva delle persone con disabilitĂ motorie. Ha la caratteristica di favorire l’integrazione sociale delle persone con disabilitĂ , dato che può essere praticato anche insieme a persone diversamente abili.

Il programma prevede l’arrivo della nazionale il 27 sera (giovedì) ed incontrerà atlete, dirigenti, tecnici e collaboratori della Volley Cosenza. La giornata del 28 giugno inizierà alla mattina con un allenamento dimostrativo presso il PalaCus dell’università con la partecipazione di allenatori, addetti del settore, insegnanti di educazione motoria e tutti coloro che sono interessati ad approfondire le tematiche del Sitting. La Nazionale farà poi visita alle aziende sponsor della manifestazione e del progetto Sitting Volley nell’area urbana Cosenza Rende.

Nel pomeriggio le straordinarie ragazze dell’Italia conosceranno le bellezze della nostra città sul pullman scoperto.

Alle 18,00 sempre al PalaCus dell’Unical si terrà la partita dei Cuori, un exibition game tra l’Italia ed una selezione della Volley Cosenza, guidata da mister Dario Rovito (allenatore abilitato), composta da atlete e tecnici della Volley Cosenza, ma anche pallavoliste o ex pallavoliste che volessero esserne partecipi.

Saranno due i cuori dell’evento: il cuore simbolo del Sitting Volley ed il cuore dell’Associazione “Una Mano sul Cuore” partner dell’evento. Nel primo caso è l’impegno della Volley Cosenza con il suo presidente Rocco Filippelli insieme alla passione e volontà della Volley Cenide di Villa San Giovanni con il presidente Raffaele Battaglia di costruire in Calabria sezioni importanti del Sitting Volley.

Il secondo cuore è quello delll’Associazione “Una Mano sul Cuore” che ha come obiettivo la promozione su tutto il territorio calabrese della prevenzione delle patologie tumorali, attraverso iniziative di solidarietà e sostegno anche economico a persone con difficoltà a sostenere cure e terapie a volte molto costose. Nell’occasione la Volley Cosenza e l’Associazione “Una Mano sul Cuore” promuovono una raccolta fondi destinata a sostenere progetti di solidarietà . L’evento verrà presentato in conferenza stampa il 20 giugno presso la sala Welfare Cafè in via A. Scopelliti n. 61 (angolo v.le Mancini).