Calcio, under 15: la Polisportiva Salerno campione provinciale

I Volpini di Cancello Magdalone battono la squadra rivale per 5 a 1, portano a casa un grande risultato ed un lauto bottino

RENDE (CS) – Dopo soli due anni di vita la Polisportiva Giovanni Salerno, dopo aver avuto il riconoscimento della F.I.G.C. come Centro Calcistico di Base, la Giovanissima SocietĂ di Rende C.da Cancello Magdalone si è laureata Campione Provinciale Under 15 (Giovanissimi). Un cammino quasi perfetto per i ragazzi di Mister Gaudio Emilio chiudendo la regular season al secondo posto qualificandosi così per la semifinale Play Off. I ragazzi del presidente Michele Stellato si sbarazzano dopo una partita al cardiopalma contro la forte formazione Tirrenica dello Scalea con il risultato di 2-1. Arriva così il grande giorno 6 giugno 2019, data da ricordare per i Volpini di Cancello Magdalone, che dopo una stupenda prestazione contro un’altra formazione Tirrenica il Belmonte Calabro portano in alto il nome di Giovanni Salerno, vincendo per 5 – 1, grande la gioia per tutto lo staff della Polisportiva Giovanni Salerno, grande festa per i neo campioni provinciali under 15 stagione sportiva 2018/2019.