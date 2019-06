Il Cosenza conferma lo staff tecnico. Occhiuzzi, Fischetti e Pincente ancora in rossoblu

Dopo il tecnico Piero Braglia la societĂ rossoblu trova l’intesa anche con lo staff tecnico. Confermati per la prossima stagione l’allenatore in seconda Occhiuzzi e i preparatori atletico e dei portieri Pincente e Fischetti

.

COSENZA – La societĂ rossoblu incastra un altro importante tassello in vista del prossimo campionato di serie B. Con il rinnovo del tecnico Piero Braglia, l’accordo raggiunto con il Comune sulla convezione dello stadio Marulla, arriva il rinnovo di contratto dello staff tecnico che ha accompagnato la squadra di Piero Braglia negli ultimi anni, a cominciare dal vice Roberto Occhiuzzi che pochi giorni fa ha superato il corso per allenatori “Uefa A” a Coverciano ottenendo  il tesserino che gli permetterĂ di allenare fino alla Serie C, in tutte le formazioni di Serie A femminile e Primavera e fare da secondo in Serie A o Serie B”. Rinnovi anche per due figure importantissime nello staff di Braglia, ovvero Antonio Fischetti, allenatore dei portieri e Luigi Pincente preparatore atletico.Â

Questo il comunicato della societĂ rossoblu “La SocietĂ Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto con lo staff tecnico della prima squadra, composto da Roberto Occhiuzzi, Antonio Fischetti e Luigi Pincente, rispettivamente allenatore in seconda, allenatore dei portieri e preparatore atletico dei rossoblĂą. Nei giorni scorsi Roberto Occhiuzzi, presentando la tesi dal titolo: “La geometria e le sue forme, un pensiero calcistico”, ha superato l’esame sostenuto a Coverciano conseguendo l’abilitazione Uefa A”.