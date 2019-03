Mister Braglia “un buon pareggio, abbiamo lottato e cercato sempre la vittoria”

Il tecnico del Cosenza elogia la prova dei suoi ragazzi “felice per loro autori di una buona gara. Abbiamo palleggiato, creato occasioni e concesso quasi nulla ad una grande squadra”

COSENZA – Contento della prestazione, arrivata contro una sqaudra forte come il Palermo anche più del pareggio ottenuto, assolutamente meritato diciamolo e arrivato in rimonta contro la seconda forza del campionato. E’ un Braglia dunque soddisfatto quello che si presenta in sala stampa “un buon risultato per entrambe, non si può chiedere sempre di vincere anche se ci abbiamo provato fino all’ultimo. Sono molto felice per i ragazzi perché hanno fatto una bella gara creando anche occasioni. Abbiamo preso la traversa e sbagliato un rigore in movimento con Tutino. Abbiamo avuto un buon possesso palla e sono felice così. Avrei detto lo stesso anche se avessimo perso. Dagli errori si impara e i ragazzi ci hanno messo tanto sacrificio. Non dobbiamo dimenticarci che ci mancavano giocatori che potevano dare una mano in campo”.

Maniero, migliore in campo “Da lui mi aspetto sempre tanto. Riccardo in questa squadra è un valore aggiunto e deve capire che può essere molto importante, ma dipende da lui, Deve essere motivato e incazzato per lottare fino alla fine della carriera. Se uno invece si accontenta non va più avanti, lui dimostra di avere fuoco quando vuole ma deve tirarlo sempre fuori. Embalo ha saltato tredici giorni di allentamento per via della nazionale, è tornato infortunato e l’abbiamo usato bene dopo soli due giorni di allenamento”.

Adesso testa alla gara di Lecce tra 3 giorni “sono una grande squadra, hanno rifilato 7 goal all’Ascoli e sarà un impegno difficilissimo. Ma noi non dobbiamo avere paura e andare li per divertirci e farli arrabbiare rompendogli le scatole”.