Apre Nestorovski, Sciaduone firma il pari. Cosenza – Palermo finisce 1 a 1

Gara combattuta e pareggio alla fine giusto deciso dai goal arrivati nel primo tempo con Nestorovski (espulso al 90′) e Sciudone per il Cosenza. Traversa di Maniero e occasionissima nella ripresa sui piedi di Tutino

COSENZA – Cosenza e Palmero chiudono con pareggio per 1 a 1¬†arrivato al termine di un match combattuto soprattutto nella prima frazione, molto meno nella ripresa, pi√Ļ lenta e sonnacchiosa, anche se l’occasione migliore per portare a casa i 3 punti √® capitata sui piedi di Tutino¬†che si √® prima fatto ipnotizzare da Brignoli in uscita e poi, sulla ribattuta del portiere, si √® visto respingere sulla linea la conclusione. Nel primo tempo Cosenza vicinissimo al vantaggio in apertura con la traversa di Maniero al 5‘ prima del vantaggio siglato da¬†Nestorovski che trova l’angolo lontano sfruttando un assist di Puscas su dormita di Dermaku. I rossoblu hanno il merito di non mollare continuando ad attaccare e trovando il meritato pari con il diagonale di Sciaudone al 36′ (decisiva la deviazione di¬†Murawski). Nel secondo tempo le due squadre sfiorano il vantaggio in apertura con Maniero e Puscas. Poi i ritmi crollano e fatta eccezione per una conclusione alta di Embalo dopo una serpentina in area, l’unica vera occasione √® quella di Tutino. Nel finale cartellino rosso all’autore del vantaggio rosanero per proteste.

Nestorovski goal, pari di Sciaudone

Mister Braglia conferma il 3 5 2 di Pescara puntando in avanti sulla coppia formata da Tutino e Maniero, pungolato alla viglia dal tecnico, ma che alla fine dei primi 45′ di gioco si riveler√† il migliore in campo. E’ proprio l’attaccante napoletano al 5′ ad andare vicinissimo al vantaggio.¬†Cross tagliato di Palmiero sul secondo palo, Maniero anticipa¬†Rispoli e di testa con il pallone che va ad infrangersi sulla traversa. Al 15′ ancora Maniero conclude al volo in area, ma la sua conclusione √® murata dalla difesa. Il match √® bello, giocato a viso aperto con il Palermo chi ribatte colpo su colpo. Al 19′ i rosanero, al primo tiro in porta, sbloccano il match:¬†Dermaku si fa anticipare da Puscas che entra in area e appoggia all’indietro per l’accorrente¬†Nestorovski. Colpo da biliardo a incrociare con il piattone e sfera che bacia il palo e gonfia la rete gelando il Marulla. I rossoblu accusano il colpo ma pian piano tornano ad attaccare, sfruttando la verve di Maniero e le accelerazioni di Tutino.¬†Al 36′ arriva il pareggio del Cosenza, naturale conseguenza di quanto visto in campo. Maniero riceve in area e serve sulla corsa Sciaudone che calcia in diagonale, tiro deviato da Murawski che beffa Brignoli e fa esplodere il Marulla.

Occasionissima Tutino, ma finisce 1 a 1

La ripresa si apre con l’inzuccata di Maniero che si perde di un nulla alla destra di Brignoli. La risposta del Palermo √® affidata a Puscas che sempre di testa, manda il pallone fuori di poco. I ritmi per√≤ calano vistosamente con le due squadre che sembrano quasi accontentarsi del pari. Al 66′ serpentina del neo entrato Embalo e conclusione che si perde alta di poco. Si arriva cos√¨ al 75′ quando su un lungo rilancio di Perina, Bellusci liscia di testa, liberando Embalo che si invola in area e offre un assist al bacio per Tutino che per√≤ spara su Brignoli in uscita disperata. Sulla ribattuta del portiere l’attaccante napoletano calcia ancora a rete ma trova sulla linea la provvidenziale deviazione di un difensore. Nei minuti di recupero colpo di testa di D’Orazio alto su punizione di Baez e doppio giallo a Nestorovski che finisce sotto la doccia. Poi pi√Ļ nulla fino al triplice fischio finale.

COSENZA CALCIO (3-5-2):¬†Perina, Dermaku, Capela, Palmiero (85′ Mungo), D‚ÄôOrazio, Sciaudone, Legittimo, Maniero (65′ Embalo), Bruccini, Tutino, Bittante (74′ Baez)

Panchina: Quintiero, Saracco, Mungo, Embalo, Schetino, Trovato, Garritano, Hristov, Baez.

Allenatore: Piero Braglia

US CITTA’ DI PALERMO (4-4-2):¬†Brignoli, Bellusci, Rispoli, Rajkovic, Jajalo, Moreo, Trajkovski (94′ Fiordilino), Aleesami, Puscas (73′ Lo Faso), Nestorovski, Murawski (45′ Hass)

Panchina: Pomini, Alastra, Accardi, Gunnarson, Lo Faso, Ingegneri, Fiordilino, Szyminski, Mazzotta, Haas.

Allenatore: Roberto Stellone



Arbitro: Signor Manuel Volpi di Arezzo

Assistenti: Signor Manuel Robilotta di Sala Consilina e signor Marcello Rossi di Novara

IV Uomo: Signor Alessandro Meleleo di Casarano

Ammoniti: Dermaku (C), Murawski (P), Bellusci (P), Moreo (P), Jajalo (P), Rajkovic (P), Nestorovski (P), Sciaudone (C)

Espulsi:

Angoli: 23-1

Recupero:

Note: Pomeriggio soleggiato e gradevole a Cosenza con una temperatura di 21 gradi. Terreno del Marulla in ottime condizioni. Presenti 9.708 spettatori (7.730 paganti + 1.538 abbonati) per un incasso di 99.486 ‚ā¨. Nel settore ospiti 359 tifosi del Palermo

