Rende, dal paradiso all’inferno. Biancorossi avanti 3 a 0, rimontati dalla Cavese al 95′

Gara assurda quella dei biancorossi che dominano primi 45′ minuti andando a segno con Awua e con le prime due reti stagionali di Negro. La Cavese accorcia con Fella che nella ripresa trova il goal del 3 a 2 all’89’ dopo il rigore sbagliato da Goretta. Al 96′ Bacchetti gela i biancorossiÂ

.

RENDE – Di tutto e di piĂą in una partita folle, dove il Rende ci ha messo ancora una volta del suo per gettare letteralmente alle ortiche i tre punti che fino al minuto 89′ sembravano oramai in cassaforte e che invece la Cavese ha saputo riequilibrare, rimanendo aggrappata con le unghie al match che ha trovato il suo epilogo clamoroso al 95′ quando, su un pallone soffiato da Favasuli a Laaribi e scodellato in area, Bacchetti ha incornato di testa la rete del 3 a 3 che ha gettato nella disperazione i biancorossi che hanno vanificato un primo tempo praticamente perfetto, messo subito in discesa dal vantaggio di Awua al 12′ che dopo essersi accentrato dalla sinistra, fa secco De Brasi con un destro a incrociare sul primo palo. Passano solo 3′ minuti e il Rende raddoppi con il primo goal stagionale di Negro che appoggia in rete un assist al bacio di Viteritti dalla destra.

Il Rende è indemoniato e al 21’ crea un nuovo pericolo con Actis Goretta che in contropiede si presenta a tu per tu con De Brasi bravo a respingere con i piedi la conclusione dell’argentino che nell’occasione poteva fare decisamente meglio. Ma il 3 a 0 è solo rimandato di qualche minuto, visto che al 26’ Negro sigla la sua doppietta personale. L’attaccante riceve palla dalla trequarti sul filo del fuorigioco, sterzata in area di rigore e palla sul secondo in buca d’angolo. Poco dopo la mezzora però, nell’unica azione degli ospiti, Fella accorcia le distanze anticipando di testa l’incerta uscita di Borsellini.

Nella ripresa il Rende gestisce bene il match che al 62′ potrebbe chiudersi definitivamente con il calcio di rigore concesso ai biancorossi. Vivacqua, entrato al posto di Negro, anticipa De Brasi che lo stende in area. Sul dischetto si presenta Actis Goretta che calcia forte e centrale. L’ex De Brasi è bravo e decisivo a toccare la sfera che colpisce la traversa e si spegne sul fondo. Rigore a parte, la gara si trascina stancamente e senza grossi sussulti fino all’89’ quando va in scena l’harakiri dei biancorossi che subiscono la rete del 2 a 3 ancora con Fella che appostato sul secondo palo gira in rete ancora di testa un cross di De Rosa. Il goal rianima la Cavese che nell’ultimo disperato assalto trova il pazzesco 3 a 3 con il terzo colpo di testa della gara. Laaribi si fa soffiare palla da Favasuli che centra in area per Bacchetti che regala ai campani il decimo risultato utile consecutivo. Per il Rende, invece, l’ennesima cocente delusione e due punti persi che con molta probabilitĂ significano addio alla ricorsa play-off.

Onorio Ferraro

——————————————————————————————————————————–

Marcatori: 12′ Awua, 15′ e 26′ Negro, 32′ e 89′ Fella, 96′ Bacchetti



RENDE (3-5-3): Borsellini, Viteritti, Minelli, Actis Goretta (81’ Bonetto) Rossini, Germinio, Franco (93’ Laaribi), Borello (57’ Gianotti), Awua, Sabato, Negro (57’ Vivaqua).

Panchina: Savelloni, Palermo, Maddaloni, Vivacqua, Leveque, Giannotti, Blaze, Laaribi, Zivkov, Bonetto.

Allenatore: Francesco Modesto

CAVESE: De Brasi, Palomeque, Silvestri, Favasuli, Fella, Bacchetti, Tumbarello (63’ Buda), Nunziante (84’ De Rosa), Magrassi (63’ Heatley), Filippini (63’ Ferrara), Sainz-Maza (84’ Dibari).

Panchina: Bisogno,Trapani, De Rosa, Buda, Logoluso, Flores, Bruno, La Ferrara, Dibari, Castagna, Ferrara.

Allenatore: Giacomo Modica

Arbitro: Signor Fabio Pirrotta di Barcellona PG

Assistenti: Signor Francesco Cortese di Palermo e Signor Lorenzo Poma di Trapani

Angoli: 6-6

Ammoniti: Favasuli, Silvestri, Buda (C)

Espulsi:

Note: Pomeriggio soleggiato e primaverile a Vibo Valentia con una temperatura di 24 gradi. Terreno di gioco del “Razza” in ottime condizioni. Presenti 211 gli spettatori per un incasso di 1280€.

Foto Francesco Donato