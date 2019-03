Nuoto: Anzianotti, primo posto al 13° Trofeo Master Balnaea di Battipaglia

Gli Anzianotti conquistano anche la Campania e si aggiudicano il primo posto al 13° Trofeo Master Balnaea di Battipaglia

COSENZA – Ancora una vittoria per gli Anzianotti Nuoto Master nella trasferta campana domenica scorsa a Battipaglia dove si è tenuto il 13° Trofeo Master Balnaea; manifestazione organizzata dalla Polisportiva Balnae ed inserita nel calendario 2018/2019 nel Circuito Super Master. Un podio fortemente voluto e conquistato dagli atleti di mister Mazzuca i quali, grazie alla giusta concentrazione con cui gli atleti cosentini hanno costantemente mantenuto il focus sulla prestazione sportiva, hanno totalizzato 47.507,82 punti, aggiudicandosi così il primo posto in una competizione agguerrita e giocata quasi punto su punto.

Infatti poco meno di 1.500 punti è il distacco dalla seconda classificata Il Delfino Napoli squadra campione regionale della Campania con 46.052,81 e quasi 4.500 dalla terza, la Peppe Lamberti con 43.070,07.

40 le societĂ partecipanti provenienti prevalentemente dal sud Italia, 426 atleti ed un numero totale di gare disputate pari a 830.

Anche gli Anzianotti Nuoto Master non hanno mancato l’appuntamento con la competizione sportiva fuori regione schierando 41 atleti suddivisi per le varie categorie. Una trasferta voluta e preparata nei minimi dettagli a soli 15 gg dalla precedente a Potenza.

Instancabili le donne e gli uomini del presidente Caccuri Baffa i quali hanno risposto in maniera positiva all’invito della società campana garantendo una presenza massiccia per la manifestazione in programma col giusto spirito agonistico e l’entusiasmo che da sempre li contraddistingue. Sono 31 le medaglie conquistate in totale di cui 10 ori, 10 argenti e 11 bronzi e novo record regionale nei 50 farfalla per la veterana Enza Rossi (tempo 47”02). Mister Maletta schiera 10 atleti tra i suoi preAnzianotti tra i quali segnaliamo l’esordio assoluto di Raffaele Zinno, categoria M30 nei 50stile libero e nei 50 rana. Prima trasferta fuori regione, invece, per Iolanda Anelli, Stefano Porco, Raffaele Gradilone, Piero Rendace, Nicola Bosa, Francesco Scornaienghi, Concetta Giglio e Roberto Gulino.



Il medagliere

Medaglia d’oro per:

Rossi Vincenza categoria M60 nei 50 stile libero e nei 50 farfalla (record regionale)

Serena Cribari categoria M30 nei 100 dorso e nei 50 stile libero

Laura Riggio categoria M45 nei 50 stile libero

Alfonso Armini categoria M50 nei 200 stile libero

Giovanni Mazzuca categoria M30 nei 50 farfalla

Massimo Montimurro categoria M40 nei 50 farfalla e nei 50 stile libero

Giovanni Bruno categoria M45 nei 100 dorso

Laura Riggio categoria M45 nei 50 stile libero

Medaglia d’argento per:

Patrizio Mirante categoria M60 nei 50 farfalla e nei 50 rana

Valentina Turco categoria M30 nei 100 dorso

Carmen Caputo categoria M35 nei 50 stile libero

Alfonso Armini categoria M50 nei 50 stile libero

Iolanda Anelli categoria M30 nei 50 rana

Carmen Caputo categoria M35 nei 50 rana

Concetta Giglio categoria M40 nei 50 rana

Laura Riggio categoria M45 nei 50 rana

Pierluigi De Benedittis categoria M50 nei 50 rana

Medaglia di bronzo per:

Rosario Caccuri Baffa categoria M55 nei 50 farfalla

Aldo Trecroci categoria M60 nei 50 farfalla

Giancarlo Gargano categoria M50 nei 100 dorso

Iolanda Anelli categoria M30 nei 50 stile libero

Francesca Viviani categoria M40 nei 50 stile libero e nei 50 rana

Mariella Gimigliano categoria M50 nei 50 stile libero

Giovanni Mazzuca categoria M30 nei 50 stile libero

Roberto Gulino categoria M45 nei 50 stile libero

Giovanni De Maria categoria M30 nei 50 rana

Natalino Imbrogno categoria M40 nei 50 rana

Ora il prossimo obiettivo è di preparare la trasferta in programma a Reggio Calabria il 29 Aprile per il I° Trofeo Pianeta Sport.