Modesto sconsolato: “perso con un mezzo tiro in porta. Se non facciamo goal è dura”

Delusione nella parole del tecnico biancorosso “ci abbiamo provato fino all’ultimo giocando sempre nella met√† campo della Vibonese. Ci √® mancato solo il goal perch√© creiamo occasioni ma non le finalizziamo. Ci sta girando male”.¬†

VIBO VALENTIA – L’ennesima sconfitta arrivata dopo una gara nella quale il Rende ci ha provato in tutti i modi ma senza riuscire a trovare la via della rete. Quella della cronica mancanza di goal nelle ultime gare √® il motivo del periodo nero del Rende, sottolineato anche dal tecnico Modesto “cosa √® mancato oggi? Il goal! Ci sta girando sempre male, per√≤ questi ragazzi vanno solo elogiati. Spesso riceviamo elogi e complimenti ma ce ne facciamo poco visto che con mezzo tiro in porta perdiamo le partite dopo aver creato tante limpide occasioni. Mi viene anche difficile commentare una partita del genere. Abbiamo giocato 90 minuti nella met√† campo avversaria e creato tantissimo, ma purtroppo se produci ma non concretizzi finisce che perdi. Anche all’ultimo secondo abbiamo avuto l’occasione con il colpo di testa di Borello sul quale c’era anche un rigore. A me non va rimarcare gli errori degli arbitri ma quello era rigore cos√¨ come vorrei rivedere il fuorigioco di Goretta. Siamo venuti qua, abbiamo giocato la partita con lo stesso atteggiamento che abbiamo in casa e che abbiamo dall’inizio del campionato ed √® un peccato non raccogliere punti vedendo i ragazzi mortificati cos√¨. In una partita di 90 minuti abbiamo concesso un mezzo tiro alla Vibonese che con un sola occasione ha vinto la gara”.