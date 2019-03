Rende, girone di ritorno da retrocessione. Contro la Vibonese arriva un nuovo KO

Match deciso al 7′ da un colpo di testa di Silvestri che regala il successo ai rossoblu. Inutili gli assalti dei biancorossi che sbagliano diverse occasioni, protestano per il pari annullato a Goretta ma collezionano l’ennesima sconfitta di un girone di ritorno disastrosoÂ

.

VIBO VALENTIA – Nel calcio, come in molti altri sport, sono i numeri a giudicare il cammino di una squadra perché non mentono mai. E quelli messi insieme dal Rende nel girone di ritorno, non fanno che certificare l’impietosa crisi della squadra di Modesto, sopratutto se messi a confronto con il girone di andata. Era il 17 novembre quando una rete di Vivacqua al 66′ piegava la Vibonese regalando ai biancorossi il sesto successo consecutivo e la vetta della classifica di Serie C. Oggi pomeriggio, a 4 mesi di distanza, la Vibonese batte 1 a 0 il Rende che nel girone di ritorno ha messo insieme la miseria di una vittoria, 2 pareggi e ben 9 sconfitte su 12 gare. Persino il fanalino di coda Paganese, ha raccolto più punti. Una media da retrocessione diretta per una squadra che crea tantissime occasioni, ci mette anche la buona volontà ma che fa anche una fatica tremenda a segnare (solo 5 reti nelle ultime 9 gare).

Dopo la sconfitta contro la Sicula Leonzio, i biancorossi tornano al Razza, questa volta però ospiti della Vibonese a caccia di un successo proprio per staccare i biancorossi nella corsa play-off. Il primo squillo al 6′ è dei padroni di casa: Obodo gira di testa chiamando Borsellini alla deviazione in angolo. Sul corner battuto da Tito arriva il goal che decide la gara: spiovente in area e inzuccata vincente di Silvetri che in tuffo batte Borsellini. I biancorossi replicano all’11’ con un destro dal centro area di Actis Goretta respinto da Zaccagno. Molto più pericolosa l’azione costruita dalla Vibonese al 16’ che va alla conclusione dalla lunga distanza di Melillo che per poco non sorprende Borsellini che si salva in extremis deviando in tuffo. Al 40’ il Rende pareggia ma la rete di Actis Goretta viene annullata per una presunta spinta dello stesso attaccante ai danni di Silvestri che manda su tutte le furie Modesto.

La ripresa si apre con un nuovo goal annullato a Goretta, che deposita in rete dopo un errore della difesa di casa, ma questa volta per l’assistente l’attaccante argentino è in fuorigioco. Il Rende ci mette tanta buona volontà e attacca a testa bassa, chiudendo nella propria metà campo la Vibonese che si limita a difendere chiudendo tutti gli spazi. Al 58’ nuova occasione per Goretta: su assist di Viteritti prova la rovesciata senza inquadrare la porta. I minuti passano e il Rende fa sempre più fatica a creare occasioni. Ci prova anche il nuovo entrato Negro, ma la sua girata debole viene bloccata da Zaccagno. Gli ultimi minuti sono un vero e proprio assedio, ma la Vibonese tiene e per il Rende, dopo l’errore di Borello sotto porta di testa, si materializza una nuova sconfitta che allontana i biancorossi dalla zona play-off.

Onorio Ferraro

Marcatori: 7′ Silvestri (V)

VIBONESE (3-4-2-1): Zaccagno, Tito, Malberti, Silvestri, Prezioso (72’ Ciotti), Finizio, Odobo, Allegretti (51’ Collodel), Melillo (72’Maciucca), Bubas, Scaccabarozzi

Panchina: Menghoni, Franchino, Cani, Ciotti, Collodel, Donnarumma, Taurino, Filogamo, D’Agostino, Maciucca, La Ragione, Buonocore

Allenatore: Nevio Orlandi

RENDE (3-4-3): Borsellini, Viteritti, Minelli, Vivacqua, Actis Goretta (61’ Negro), Rossini, Germinio (72’ Leveque), Giannotti, Franco, Blaze (61’ Zivkov), Borello.

Panchina: Savelloni, Palermo, Maddaloni, Leveque, Laaribi, Calvanese, Negro, Zivkov, Bonetto.

Allenatore: Francesco Modesto

Arbitro: signor Cristian Cudini di Fermo

Assistenti: signor Giacomo Pompei di Pesaro e signor Antonio Vitale di Ancona

Ammoniti: Germinio (R), Blaze (R)

Espulsi:Â

Angoli: 3-1

Recupero: 1′ p.t. – 5′ s.t.

Note: Pomeriggio gradevole a Vibo Valentia con una temperatura di 18 gradi. Terreno del Razza in buone condizioni. Presenti poco più di 800 spettatori con una decina di tifosi del Rende