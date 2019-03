Squash, vincono gli studenti della Zumbini e De Coubertin

Alle finali Provinciali dei Campionati Studenteschi di Squash brillano Zumbini e De Coubertin

RENDE (CS) – Le finali Provinciali dei Campionati Studenteschi di squash, che si sono disputate preso l’impianto sportivo dello Scorpion di Rende, hanno visto l’ affermazione delle scuole secondarie di primo grado Zumbini di Cosenza e P. De Coubertin di Rende. Orgogliosissime le rispettive Dirigenti scolastiche Marietta Iusi e Rosalba Borrelli dei due plessi scolastici, che hanno partecipato nella categoria Ragazzi/e sia alle competizioni individuali che a squadre. La manifestazione organizzata dagli Uffici Scolastici  EMFS regionale e provinciale diretti rispettivamente dai Professori Rosario Mercurio e Irene Scarpelli, dal Coni Provinciale e dalla Delegazione  regionale della Federazione italiana Giuoco Squash,  è stata diretta dal tecnico federale Salvatore Speranza coadiuvato da Anna D’ Alessandro.

Nel torneo individuale maschile, da 10 partecipanti, dopo un’ agguerrita finale, Emanuele De Marco della Zumbini ha avuto la meglio su Alessandro Adamo, della De Coubertin, per 2 set a 1, bronzo per Federico Baldo. In quello femminile Federica Miceli della Zumbini batteva in finale la decoubertiana Federica Candelise per 2 set a 0, bronzo per Federica Carbone.

Alla luce di questi risultati i primi due classificati De Marco, Adamo per i maschi, Miceli e Candelise per le donne, si sono qualificati alle finali nazionali FIGS.

Nel torneo a squadre, la formula prevista dal regolamento prevede che una squadra venga composta da 2 ragazzi piĂą una ragazza con eventuali due riserve ed ogni giocatore disputi contro il proprio avversario 3 set da 11 punti, Â la somma aritmetica di tutti i punti conseguiti dai componenti le formazioni contrapposte stabilisce quella vincente.

La squadra della Zumbini composta da Federico Baldo, Francesco Cascelli, Francesco Farinella e Flavia Miceli batteva la formazione della De Coubertin formata da Alessandro Adamo, Saverio Guzzo, Alessandro Bonaro e Federica Candelieri 115 a 88. Come per gli individuali, entrambe le squadre hanno ottenuto il pass per accedere al Campionato Nazionale Figs in programma al C.T.F. di Riccione il 4 e 5 aprile prossimo.

Nel torneo Cadetti alle finali nazionali si è qualificata la squadra della De Coubertin composta da Carmine Chiappetta, Paolo Ferrami, Oriolo Lorenzo, Antonio Bonaro e Rita Ziccarelli, mentre in quelle individuali la finale era tra gli alunni della De Coubertin Chiappetta e Ferrami, con il primo che si aggiudicava la partita conclusiva per 2 set a 0, Bronzo per Oriolo. Nelle cadette la finale veniva disputata dalle “zumbiniane” Janna Dimayuga contro Rosanna Ferrato, con Dimayuga che la spuntava per 2 set a 0, bronzo per Rita Ziccarelli. Alla cerimonia di premiazione interveniva l’ avv.  Francesca Stancati delegata CONI e la dott.ssa Antonella Granata Delegata Provinciale FIGS con i gongolanti Professori della Zumbini Giuliano Tarsitano e Giulio Apa e il docente della De Coubertin Roberto Costabile.

Prossimo appuntamento mercoledì 13 marzo sempre allo Scorpion di Rende con le finali Provinciali dei Giochi Studenteschi, che vedrà coinvolte le scuole medie superiori di secondo grado: I.I.S. Castrolibero, L.S. Pitagora di Rende e L.S. Scorza di Cosenza.