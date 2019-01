Cosenza, l’esterno Bearzotti torna al Verona. Sarà girato al Monza in serie C

Il calciatore saluta Cosenza dopo aver collezionato 1 presenza in campionato e 1 un Coppa Italia. Rientra al Verona che lo girerĂ al Monza

COSENZA – Finita l’avventura in rossoblu di Enrico Bearzotti. L’esterno offensivo, esploso due stagioni fa con l’Arezzo (17 presenze e 4 reti) e che nello scorso campionato aveva collezionato anche 6 presenze in serie A tra campionato e Tim Cup con la maglia del Verona, ha trovato pochissimo spazio a Cosenza disputando di fatto una gara in Coppa Italia (sconfitta per 4 a 0 Torino) e 45′ minuti in campionato nella sconfitta di Cremona. Bearzotti è rientrato tra le fila degli scaligeri che lo gireranno al Monza in serie C.

Questo il comunicato della societĂ rossoblu “La SocietĂ Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la SocietĂ Hellas Verona F.C. per l’interruzione del trasferimento a titolo temporaneo di Enrico Bearzotti. Il centrocampista, a Cosenza da luglio 2018, ha disputato tre gare, tra campionato e Coppa Italia, con la maglia rossoblu, due delle quali da titolare e una da subentrato. La SocietĂ augura al ragazzo le migliori fortune umane e professionali“.