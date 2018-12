Cosenza niente botti di fine anno. I rossoblu ci provano ma con la Salernitana è 0-0

L’ultima gara dell’anno termina con un pareggio a reti bianche. Contro la Salernitana i rossoblu ci hanno provato fino all’ultimo secondo, giocando una gara grintosa e intesa. Al Cosenza manca un rigore non assegnato per un netto tocco di mani in area su tiro di Tutino



.

COSENZA – Un Cosenza grintoso e determinato, a cui √® mancato solo il goal, chiude il girone d’andata con un pareggio a reti bianche contro una discreta Salernitana, a cui il punticino fa sicuramente pi√Ļ comodo. Davanti una stupenda cornice di pubblico ed un Marulla tornato a ribollire di entusiasmo, i rossoblu hanno provato fino all’ultimo a sbloccare un match inteso e combattuto, ma con pochissime occasioni anche se al Cosenza manca un rigore non concesso dal signor Marinelli che ha giudicato involontario il tocco di braccio di Migliorini su conclusione di Tutino.¬†Il primo tempo si gioca sul filo sottilissimo dell’equilibrio con le due squadre attente a chiudere tutti gli spazi e non concedere occasioni. E cos√¨, nonostante la grande intensit√† e il continuo raddoppio sui portatori di palla, arrivano solo conclusioni fiacche e sbilenche dalla distanza, fatta eccezione per una sventola di Andreson,¬†alla prima da titolare, che manda la palla fuori di poco.¬†L’unica vera occasione la crea il Cosenza attorno alla mezzora e capita sui piedi di Tutino imbeccato da una geniale verticalizzazione di Mungo. L’attaccante napoletano, per√≤, defilato sulla sinistra, calcia malamente di destro spedendo a lato sull’uscita di Micai.

Il secondo tempo ricalca i primi 45′ di gioco, con le due squadre che lottano su tutti i palloni attuando un pressing asfissiante. Il Cosenza prova ad accelerare e al 52′ va alla conclusione con Tutino. Il suo tiro¬†a botta sicura viene nettamente deviato con un braccio ma arbitro e guardalinee optano per l’involontariet√† tra le proteste furibonde dei calciatori e di tutto lo stadio. Al 59′ ospiti pericolosissimi con Djuric lanciato a rete e fermato dall’uscita disperata di Perina che salva il risultato deviando la conclusione. Entrano Baclet, Garritano e Baez e gli ultimi 20′ minuti sono tutti del Cosenza che mette alle corde la Salernitana buttando in area una quantit√† industriale di palloni sui quali per√≤ manca sempre la stoccata vincente o il tocco decisivo e il match, dopo 4′ di recupero, si chiude sul nulla di fatto tra gli applausi del Marulla per un Cosenza che gira a quota 19¬†punti e guader√† alla finestra l’ultimo turno del girone di andata in programma domenica prossima.

———————————————————————————————————————————-

COSENZA CALCIO (3-5-2): Perina, Corsi, Dermaku, Idda, Palmiero, Mungo (63′ Garritano), D‚ÄôOrazio, Legittimo, Maniero (63′ Baclet), Bruccini, Tutino (78′ Baez)

Panchina: Cerofolini, Saracco, Di Piazza, Perez, Tiritiello, Baclet, Schetino, Varone, Garritano, Anastasio, Pascali, Baez

Allenatore: Piero Braglia

US SALERNITANA (4-3-3): Micai, Pucino,¬†Vitale, Mantovani, Djuric (81′ Bocalon), Gugliotti, Di Tacchio, Akpa-Jean, Migliorini, Andreson (73′ Rosina), Jallow (87′ Anderson)

Panchina: Vannucchi, D. Anderson, Vuletich, Rosina, Casasola, Palumbo, Schiavi, Castiglia, Bocalon, Orlando, Perticone, Mazzarani

Allenatore: Angelo Gregucci



Arbitro: Signor Livio Marinelli di Tivoli

Assistenti: Signor Luigi Lanotte e signor Vincenzo Soricaro di Barletta

Quarto uomo: Signor Eduart Pashuku di Albano Laziale 

Ammoniti: D’Orazio (C), Jallow (S), Andreson (S), Garritano (C)

Espulsi:

Angoli: 1-0

Recupero: 1′ p.t. –¬†

Note: Serata fredda a Cosenza con temperatura vicino ai 4 gradi. Terreno del Marulla in discrete condizioni dopo la rizollatura di alcune parti del terreno. Presenti 12.623 spettatori (10.839 + 1536 abbonati) per un incasso di 150.020 ‚ā¨. Nel settore ospiti 970 tifosi arrivati da Salerno e sistemati nel settore ospiti

