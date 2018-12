Ultimo match del 2018 per il Cosenza che chiude il girone d’andata affrontando al “Marulla” la Salernitana. Gara valevole per la 18′ giornata del campionato di Serie B

.

COSENZA CALCIO (3-5-2): Perina, Corsi, Dermaku, Idda, Palmiero, Mungo, D’Orazio, Legittimo, Maniero, Bruccini, Tutino

Panchina: Cerofolini, Saracco, Di Piazza, Perez, Tiritiello, Baclet, Schetino, Varone, Garritano, Anastasio, Pascali, Baez

Allenatore: Piero Braglia

US SALERNITANA (4-3-3): Micai, Pucino, Vitale, Mantovani, Djuric, Gugliotti, Di Tacchio, Akpa-Jean, Migliorini, Andreson, Jallow

Panchina: Vannucchi, D. Anderson, Vuletich, Rosina, Casasola, Palumbo, Schiavi, Castiglia, Bocalon, Orlando, Perticone, Mazzarani

Allenatore: Angelo Gregucci



Arbitro: Signor Livio Marinelli di Tivoli

Assistenti: Signor Luigi Lanotte e signor Vincenzo Soricaro di Barletta

Quarto uomo: Signor Eduart Pashuku di Albano LazialeÂ

Note: Serata fredda a Cosenza con temperatura vicino ai 5 gradi. Terreno del Marulla in discrete condizioni dopo la rizollatura di alcune parti del terreno. Presenti poco più di 12.000 spettatori, 1.000 dei quali arrivati da Salerno e sistemati nel settore ospiti