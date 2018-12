Braglia “Ho rivisto il Cosenza dei playoff. 3 punti vitali, ora tutti al Marulla giovedì”

L’allenatore rossoblu commenta il successo “Ce la siamo meritata un pò più nel primo tempo, meno nella ripesa, ma sono tre punti vitali per noi e per i nostri tifosi. Ora tutti al Marulla giovedì”

.

VENEZIA – Un Braglia pragmatico e diretto quello che si presenta nella sala stampa del Penzo. Il tecnico toscano saluta Zenga, ringrazia per i complimenti arrivati anche dai colleghi di Venezia e poi passa analizzare il match “abbiamo fatto una buona partita con un ottimo primo tempo. Nella ripresa Zenga si è messo 3 5 2 e la gara si è fatta difficile anche per noi, perchè non riuscivamo più a palleggiare come nel primo tempo anche perché davanti avevamo un Venezia che non è certo l’ultimo arrivato e in alcuni momenti ci ha messo in difficoltà . Siamo stati bravi a creare e capitalizzare quell’occasione a 10′ dal termine ma alla fine la vittoria è meritata soprattutto per quanto fatto nella prima frazione. Gli errori nel primo tempo? Diciamo che un pò ci siamo abituati a queste cose. Spesso giochiamo bene, creiamo tanto ma non concretizziamo e alla prima occasione ci puniscono. Oggi ci è girato un pò e siamo felici per i nostri tifosi che passeranno un natale sereno. Ora vi aspetto giovedì al Marulla“. Venezia imbrigliato? Giochiamo il nostro calcio. Quando giochiamo 3 5 2 sappiamo palleggiare perchè abbiamo anche calciatori tecnici, bravi negli smarcamenti alle spalle e al quale è difficile anche togliere la palla. Oggi ho rivisto il Cosenza dei play-off”.Â