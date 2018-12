Cosenza è un Natale dolcissimo. I rossoblu passano Venezia con il goal di D’Orazio

Gara perfetta del Cosenza che domina il primo tempo colpendo tre legni, costruendo gioco e occasiono, soffre un pò nella ripresa ma alla fine trova il guizzo vincente con D’Orazio a 10′ dal termine che porta sotto l’albero di Natale 3 punti importantissimi nella corsa salvezza

.

VENEZIA – Vittoria di fondamentale importanza per il Cosenza che sbanca il Penzo di Venezia e regala ai suoi tifosi un Natale che più dolce non si può. Match winner Tommaso D’Orazio che a 10′ dal termine raccoglie un assist del neo entrato Baez e con un preciso piattone sinistro fa secco Vicario sul secondo palo mandando in estasi i 250 e passa tifosi rossoblu arrivati in laguna da tutta Italia. Gara quasi perfetta quella dei lupi con un primo tempo sontuoso chiuso sul nulla di fatto più che altro per imprecisione e un pizzico di sfortuna visti i tre legni colpiti. Il primo alla mezzora con la traversa che rimanda in campo la sventola di Bruccini da fuori area, poi la doppia clamorosa occasione di Maniero proprio in chiusura di tempo che prima colpisce il palo di testa, poi sulla ribattuta si divora il vantaggio sparando ancora il legno in modo clamoroso.

Il secondo tempo si apre subito con l’occasione di Tutino che butta alle ortiche un assist al bacio di Garritano. Poi Zenga capisce che non è giornata e si mette con il 3 5 2. La mossa sembra riuscire perché in effetti il Cosenza fa più difficoltà a creare occasione e palleggiare come nel primo tempo, anche se dall’altra parte Dermaku e Idda controllano senza affanni. Gara spezzettata e pochissime occasioni fino al minuto 80′ quando Baez, entrato da appena 1′ minuto al posto di Tutino, raccoglie un lancio di Mungo corre 40 metri palla al piede e serve sul secondo palo l’accorrente D’Orazio che prende la mira e di piatto sinistro insacca la rete del vantaggio. Passa un minuto e Perina vola a deviare un gran tiro di Falzerano. Poi più nulla fino al triplice fischio finale che porta sotto l’albero di Natale 3 punti importantissimi nella corsa salvezza.

FC VENEZIA (4-3-3): Vicario, Zampano (83′ Litteri), Domizzi, Modolo, Bruscagin, Schiavone, Bentivoglio, Segre (55′ Garofalo), Di Mariano, Citro (65′ Vrioni), Falzerano

Panchina: Facchin, Cernuto, Andelkovic, Garofalo, Coppolaro, Pinato, Suciu, Zennaro, Marsura, Vrioni, Litteri, St Clair

Allenatore: Walter Zenga

COSENZA CALCIO (3-5-2): Perina, Corsi, Dermaku, Idda, Palmiero, Garritano (71′ Mungo), D’Orazio, Maniero (78′ Di Piazza), Legittimo, Bruccini, Tutino (69′ Baez)

Panchina: Cerofolini, Saracco, Pascali, Tiritiello, Schetino, Mungo, Varone, Di Piazza, Perez, Baez

Allenatore: Piero Braglia

Arbitro: Signor Federico Dionisi di L’Aquila

Assistenti: Signor Michele Grossi di Frosinone e signor Vittorio Di Gioia di Foligno

Quarto uomo: Signor Nicolò Marini di Trieste

Ammoniti: Palmiero (C), Domizzi (V), Idda (C), Garritano (C)

Espulsi:

Angoli: 2-1

Recupero: 0′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Pomeriggio freddo e molto umido a Venezia con una temperatura vicino ai 6 gradi. Terreno del Penzo in buone condizioni. Presenti poco più di 4.000 spettatori, 250 almeno tifosi del Cosenza e sistemati nel settore di curva

